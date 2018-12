Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Baraha bulshada

Dumarka da'ada yar ayaa badanaa dareemo wehel la'aan tiradaas oo ka badan kuwa ragga , sidaasi waxaa lagu sheegay baaritan lagu sameeyey dalka UK oo ay sameeyeen xafiiska tirakoobka ee qaranka.

Mid ka mid ah 10kii qof ee ku nool dalka Uk ayaa la sheegay inay dareensanyihiin wehel la'an.

Waxaa jira dad badan oo da'a yar ah oo baraha bulshada u isticmaalo "si ay u daboolan noloshooda wehel la'aanta ah".

Xarumo kala duwan.

Baaritaanka ayaa diiradda lagu saaray sababaha keenay kali nimadaan-waxaana lagu ogaaday in ay dhalinyarada ay aad ugu badan yihiin ayna saamayso xilliga ay ka soo gudbayaan iskuulka dhexe oo ay aadayaan jaamacadda.

Dhalinyarada ku nool caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn ayaa badanaa wajaha arrinkan marka la barbardhigo kuwa ku nool baadiyaha.

Hase yeeshe dhalinyarada ka soo jeedda qoysaska saboolka ah, gaar ahaan kuwa helo cuntada bilaashka ah ayaa la sheegay inay u badanyihiin dareemidda wehel la'aantan.

Wehel la'aanta ayaa waxa la sheegay inay keento dhibaatooyin khaas ah sida cudurro iyo murugo.

Cabsida ah in laguu arko inaad tahay wehel la'aan ayaa ah dhibaato kale.

Inaad baraha bulshada ka muuqato

Baraha bulshada ayaa waxa badanaa loo isticmaala in lagula xirriiro asxaabta, balse waxaa jiro dad u isticmaalo inay iska yeelan qof aysan ahayn si aan loo dareemin inay yihiin wehel la'aan.

Dhalinyaro da'a yar ah oo la wareystay xilligii baaritankan la samaynayey ayaa sheegay in ay dareensanyihiin in noloshooda ay kaliye ku qanciyaan baraha bulshada halkaas oo ay muujiyaan nolol been abuur ah.

Baaritankan ayaa la sameeyey kaddib markii walaac badan laga sheegay muujiyey kor u kaca dhalinyarada dareenaysa wehel la'aanta.

Dawn Snape, oo waxa uu ka tirsan dadkii sameeyey baaritankan waxa uuna sheegay, in ay soo saaro doonan warbixin ka hadlayso saamaynta ay caafimadka qofka ku yeelan karto wehel la'aanta.