Senatarada Mareykanka oo u codeeyay soo afjaridda taageeridda Sacuudiga ee dagaalka Yamen

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Xildhibaanada aqalka senate-ka ayaa u codeeyay in milatariga Mareykanka uu joojiyo taageerada uu sacuudiga ka siiyo dagaalka Yemen.

Waxa ay sidoo kale dhaxal sugaha Sacuudiga ku eedeeyeen in uu ka dambeeyay dilikii weriye Jamal Khashoggi.

Qaar ka tirsan xisbiga madaxweyne Trump ee Republican-ka ayaa raacay xisbiga Dimuqraadiga si ay Sacuudiga oo muddo dheer xulafo la ahaa Mareykanka ugu eedeeyaan dilkii weriye Jamal Khashoggi.

Mr Trump ayaa wacad ku maray in uu adeegsan doono codka veto, waa ayna adag tahay in golaha baarlamaanka ay iyagana u codeeyaan.

Khuburada ayaa sheegaya in Yemen ay wajahayso xaalaad bin'aadanimo tan ugu xun dunida.

Tallaabadaan ayaa loo arkaa in siyaasadda Mr Trump ay ku noqotay mid la yaab leh, sababtoo ah waxa uu ka biya diiday in uu cambaareeyo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan, in kastoo baaritaanka CIA-da Mareykanka ay ku sheegeen in ay u badan tahay in Maxamed Bin Salmaan uu amar ku bixiyay dilkii loo geeystay Khashoggi.

Senator Bernie Sanders oo taageeray tallaabadan, ayaa ku tilmaamay in ay tahay mid taariikhi ah.

"Maanta waxa aan dawladda digtaatooriga ah ee Sacuudi Carabiya u sheegaynaa in aanu qeyb ka noqon doonin weerarda ay qaadaan milatarigooda" ayuu yiri.