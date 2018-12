Maxaa ka soo baxay kulankii gudoomiye Mursal iyo labaadiisa ku xigeen?

Lahaanshaha sawirka . Image caption Maxamad Mursal Sheekh Cabdiraxmaan

Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu kulan dhex maray gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Barlamaanka Federaalka Maxamad Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo labadiisa kuxigeen Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey iyo Mahad Cabdalla Cawad kuwaas oo uu khilaaf u dhaxeeyay dhawrkii toddobaad ee ugu dambeeyay.

Kulankan oo ay garwadeen ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan Golaha ayaa ilo wareedyo ku dhawdhaw guddoonka Barlamaanka waxay BBC-da u sheegeen in la isku afgartay dhawr qodob.

Qodobada la isku afgartay waxaa ugu muhiimsanaa in la soo celiyo wadashaqayntii gudoonka iyo kulamadii Golaha, iyo in guddigii maaliyadda ee ku xigeenadu sheegeen in la kala diray uu shaqadiisa sii wato kaasoo ahaa go'aankii gudoomiye Mursal uu horey u qaatay.

Arinta hindisaha xilka qaadista madaxweynaha ee ay soo jeediyeen xildhibaano ka tirsan Barlamaanka waxa la isku afgartay in laga wadahadlo gaar ahaan in ay arintaasi ka wadahadlaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha Golaha Shacabka.

Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Barlamaanka Federaalka Maxamad Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maalmo ka hor ak guuray goobtii u ka daganaa madaxtooyada isaga oo dagay mid ka mid ah hotelada Muqdisho.

Lahaanshaha sawirka . Image caption Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka

Arintan ayaa loo arkaa talaabo horey loo qaaday si xal loogu helo khilaafka hareeyay hogaanka sare ee dawladda federaalka.

Tan iyo intii uu soo baxay mooshinka ka dhanka ahaa madaxwaynaha ayaa waxaa kala qaybsanaan wayn ka muuqatay xildhibaanada baarlamaanka.

Qaar ka mid ah xildhibaanaada ka soo horjeeda mooshinka ka dhanka ah madaxwaynaha ayaa waxay ku doodayaan in mooshinkii ak dhanka ahaa madaxwaynaha uu buray,halka xildhiabanada mooshinka wada ay ku adkeysnayaan in mooshinka uu wali sii socdo.