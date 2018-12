Puntland oo ka digtay in dawladda federaalka ay faragaliso doorashadeeda

Lahaanshaha sawirka FACEBOOK Image caption Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo u warramay BBC-DA

Maamul goboleed Puntland ee Soomaaliya ayaa mamnuucay in Wasiirada Dawladda dhexe iyo shaqaalaha kaleba ay yimaadaan halkaas inta ay socoto doorashada lagu wado in ay ka dhacdo maamulkaasi.

Wasaaradda Amniga Puntland ayaa soo saartay amarro ku aaddan sugida amniga inta lagu guda jiro doorashada.

Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Amniga Puntland ayaa lagu sheegay in laga mamnuucday inta doorashada dhaceyso inay Puntland soo galaan Shaqaalaha dowladda Federaalka.

Sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in garoomada diyaaradaha iyo baraha Koontaroolada aanay soo geli karin lacago kaash ah oo sharci darro ah, haddii ay soo gashana lala wareegi doono.

Waxaa kaloo Shirkadaha Diyaaradaha imaanaya Puntland loo sheegay inay soo gudbiyaan liiska dadka ay sidaan, inta aysan ka soo duulin garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.

Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo BBC-da uga warramay waxyaabihii shirka looga wada hadlay ayaa sheegay in sababta looga mamnuucay mas'uuliyiinta dawladda Federaalka ah in ay soo galaan Puntland ay tahay, in faragalinta dawladda federaalka ah laga hortago.

''Sidaad ogtihiin dawladda waxa ay fara galin ba'an ku haysaa Maamul Goboleedyada,tusaale doorashadii ka dhacday maamulka koonfur galbeed marka ma dooneeyno in ay punland taasi oo kale ka dhacdo,'' ayuu yiri wasiir Cabdi Xirsi.

''Waxaan go'aaminay in aan Punland ka mamnuucno in ay garoomadeeda ka soo dagaan wasiirada dawladda Federaalka, qofkii ka socda xafiisyada ra'sal wasaaraha iyo madaxweynaha iyo qofkasta oo aanu u aragno in uu khal-khal galinayo doorashada Puntland,'' ayuu ku sii daray wasiirka

Amarkan ayaa u muuqda mid Puntland ay kaga hortageyso in dowladda Federaalka goobjoog ka noqoto doorashada ka dhaceysa 8-da bishan magaalada Garowe, waxaana doorashada Puntland ku loolamaya labaatameeyo Musharax.