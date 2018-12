Dal muddo kooban ku waayay 3 milyan oo qof

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption .

Dalka Venezuela, ka hadalka muddada aad dalka joogayso,meesha aad u qaxayso ama goobta aad noolal cusub ka raadinayso ayaa ah mid ka guuxda maskaxda dad badan.

Mar walba oo aad booqato dalkaasi waxaa sii yaraanaya saaxibaddii aad horey ugu ogayd waxaana aad helaysaa oo kali ah taleefoonada aad kala xiriiri karto.

Dad lagu qiyaasay 5,000 oo qof ayaa maalinkii dalkaasi ka taga iyaga oo ka baxsanaya dhibaatada dhaqaale iyo midda bina'aadanimo ee ka taagan dalkaasi qaniga ku ah shidaalka.

In ka badan 3 milyan ayaa ka qaxay Venezuela sanooyiinkii ugu dambeeyay.

Sida ay Qaramada Midoobay sheegtay waxaa la filayaa in tiradaasi ay sii korodho oo ay gaarto 5 milyan dhamaadka sanadka 2019.

Aqlabiyadda dadkan ayaa waxay u qaxaan qaybaha kale ee dalalka Koonfurta Ameerika.

In ka badan 1 milyan oo reer Venezuela ah ayaa door biday in ay aadaan dalka dariska la ah ee Colombia.

Dad lagu qiyaasay nus malyuun qof ayaa iyaguna miciin biday Ecuador, Peru iyo dalal kale.

Kuwa ugu nasiib badan ayaa ah kuwa ehelo ay uga sii horeeyeen dalalka ay u qaxeen waxa ayna halkaasi ka heleen shaqooyiin.

Balse waxa aan sidoo kale la kulanay tiro dad xirfadlayaal ah oo biyo iyo cunno ku iibiya waddooyiinka dalalka Peru iyo Colombia.

Caqabadaha sanadka cusub

Sanadka cusub waxaa lagu wadaa in la sii kordhiyo cadaadiska lagu hayo dowladda Venezuela.

10 bisha January, Nicolás Maduro ayaa lagu wadaa in muddo 6 sano oo kale xilka loo dhaariyo ka dib markii la shaaciyay in uu ku guulaystay doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii May.

Doorashooyiinkan ayaa waxaa qaadacay mucaaradka, waxaana cambaareeyay dalalka Mareykanka,midowga Yurub iyo dalalka dariska la ah Venezuela.