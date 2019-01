Gabar guul ka gaartay xirfad naadir ku ah Soomaaliya

Image caption Sahra Abdikariin

Dalka Soomaaliya kuma badna gabdhaha la yimaada xirfadaha dhanka tiknoolojiyadda ah, balse Sahra Abdikariin ayaa taasi wax ka badashay.

Sahra Abdikariin, waxay madax ka tahay shirkadda SOSTEC oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya dhanka tiknoolojiyadda ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya, waana shirkad ay iyadu aasaastay.

Xilligii ay billaabaysay xirfaddeeda, Sahra waxa ay sheegtay inay la kulantay caqabado badan,.

Waxay noo sheegtay iney jireen dad badan oo niyad jabin jiray kuna dhihi jiray "Waxaa kuu fiicnaan lahayd inaad yaanyo iska iibisid" "intii aad xirfaddan qaadan lahayd", asxaabteeda iyo dadka ay isku dhawaayeenna kuma aysan faraxsanayn tallaabadan.

"Markii aan xirfadan bilaabayay bulshada waxay u arkayayeen in shaqadan aysan ahayn mid gabdhaha u wanaagsan, kuna haboonayn inay galaan, waxaa jiray dad igu yiri shirkaddan bil iyo labo ka badan ma jiri doonto ee waxaa kuu wanaagsanaa inaad yaanyo iska iibiso."

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Gabar Soomalaiyeed: Ragga xaasaska leh ayay iigu baxdaa

Sahra muddo ayey ku fikiraysay xirfaddan si ay qayb uga noqoto heerka tignoolojiyadda ee sii hor maraya, "Muhiimadda waa inaad qabataa waxa aad aqoon u leedahay niyadna aad u heysid, ka hor inta aanan jaamacadda billaabin ayaan ku hammin jiray siddii aan qayb uga noqon lahaa tignoolojiyadda", ayey tiri.

Shirkadda SOSTEC ee ay Sahra aasaastay ayaa waxa ay ka shaqaysaa soo saarista barnaamijyada teleefoonnada iyo kuwa software-ka, waxayna hadda ku dadaaleysaa siddii ay dhalinyarada ugu dhiiri galin lahayd iney bartaan aqoonta tiknoolojiyadda.

Sahra, waxa ay aaminsantahay in Soomaaliya ay u baahan tahay la qabsiga tiknoolojiyadda caalamka haddii kale ay ka hari karto heerarka ay marayaan dalalka kale ee dariska ah, " tiknoolojiyadda waxaa hadda aad ugu baahan dadka baadiyaha joogo, dadkan oo aad ugu baahan tiknoolojiyadda ayaanan haddana haysanin ama aanan fahansanayn ama aqoon u lahayn sidii ay ku maarayn la haayen."

Cilmi baaris la sameeyey sannadkii 2017-kii ayaa waxa lagu ogaaday in 11,263 arday oo ka qalin jabiya jaamacadaha dalka ay saddex meelood hal qayb dumar yihiin.

Gabdhaha ka qalin jabiyey dhanka tiknoolojiyaddana ay kaliya ahaayeen 9%, kuwaasoo ay badanaa adagtahay iney shaqo helaan.

Mulki Abuukar waxa ay ka mid tahay ardayda ku nool Muqdisho waxa ayna sheegtay in tirada gabdhaha barta tiknoolojiyadda ay aad u yar tahay, " dumarka wey ku yar yihiin maadadan, sababaha keenayana waxaa ka mid ah in gabdhaha aysan helin dhiirri galin, laguma taageero waxbarashada marka ay rabaan inay bartaan xirfaddaha tan oo kale ah, waxayna ilatahay in shaqadan ay gabdhaha aad ugu fiican yihiin."

Image caption Mulki Abuukar

Dowladda Soomaaliya ayaan wali maal galin weyn ku samaynin dhanka tiknoolojiyadda, balse Sahra ayaa kalsooni buuxda ku qabta dhallinyarada gaar ahaan dumarka iney ka qayb qaadan karaan sare u qaadista heerka tiknoolojiyadda ee Soomaaliya.