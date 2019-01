1 kalluun ah oo la kala siistay malaayiin doolar

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Kiyoshi Kimura iyo kalluunka 278kg dhan ee uu iibsaday

Mid ka mid ah maalqabeenada dalka Jaban ayaa dhigay rekoor cusub ka dib markii uu Kaluun ku iibsaday lacag dhan $3.1 milyan oo doolar.

Waxa uu kaluunkani suuqa snadlaha ah ee xaraashka Klauunka oo ku yaalla caasimadda dalka Japan Tokyo.

Maalqabeenkani oo lagu naaneeso"Tuna King" oo magaciisa uu yahay Kiyoshi Kimura ayaa iibsaday kalluunkan oo dhan 278kg.

Waxa uu ninkan ku qarashgareeyay laba jibaar rikoorkii uu horey u dhigay oo ahaa sanaddii 2013 oo uu ku iibsaday $1.4milyan oo doolar.

Ganacsatada iibisa Kalluunka jumlada ah iyo milkiilayaasha shirkadda sushi ayaa qiimo badan ku bixiya Kalluunka ugu waanagsan bandhiga xaraashka Kalluunka ee la qabto billaabashada sanadka cusub.

"Waxa aan iibsaday Kalluun wanaagsan," waxaa sidaasi uu u sheegay Mr Kimura wakaaladda wararka ee AFP.

"qiimaha waaa uu ka sareeyay intii la filayay,balse waxa aan rajaynayaa in macaamiisheena ay cuni doonaan kalluunkan wanaagsan."ayuu intaa ku daray.

Mr Kimura ayaa ahaa nin qiimaha ugu badan ku bixiya bandhigan kalluunka oo la soo qabanayay 8 sano ee ugu dambeysay.

Maalmaha iska caadiga kalluunka noocan oo kala ah ayaa waxaa la iibiyaa $60,000.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Bandhiga xaraashka Kalluunka ayaa waxaa qiimaha ugu sareeya lagu iibiyaa kalluunak ugu wanaagsan

Qiimahana aadka u sareeya ee Kalluunkan lagu iibiyay ayaa ah mid uu caan ku sii noqonayo Mr Kimura iyo shirkaddiisa sushi.

Sidoo kale waxa ay muujinaysaa in uu yaraaday kalluunka noocan ah islamarkana ururka caalamiga ah ee daryeelka duur joogta ay sheegeen in uu halis ugu jiro in uu dabar go'o.

