Halkan ka dhageyso wareysiga Madaxweyne Saciid Deni oo dheer

Madaxweynaha Cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo wareysi gaar ah siiyay BBC ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka dhanka xuduudda ee kala dhexeeya Somaliland iyo Golaha Iskaashiga Maamul Goboleedyada.

Somaliland ayuu sheegay in iyadu ay ku xadgudubtay dhul uu sheegay in Puntland ay leedahay. Wuxuu tilmaamay in maamullada ay dhistaan Gole uu sharci yahay dastuurkana uu dhigayo. Dowladda federaalka ayuu sheegay in uu kala shaqeyndoono wixii dib u dhis ah. Qaalib baaruud oo Garowe ku wareystay ayaa marka hore weydiiyay Waxa uu yahay hadafkiisa ugu weyn ee Puntland uu ka leeyahay?