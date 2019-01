Amiir Turki al-Faisal oo kasoo horjeestay in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Suuriya

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Amiir Turki al-Faisal ayaa ka hadlay dilkii Jamaal Khashoggi iyo xiriirka Sacuudiga iyo Maraykanka.

Xubin sare oo katirsan qoyska xukuma Sacuudiga ayaa kasoo horjeestay in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Suuriya.

Amiir Turki al-Faisal ayaa BBC-da u sheegay in tallaabadani ay yeelan doonto saamayn taban, taas oo uu sheegay in ay fursad siin doonto Iran, Ruushka iyo xukunka Madaxweyne Bashar al-Assad.

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay bishii December in la gaaray xilligii ciidamada Maraykanka ee ku sugan Suuriya ay dalkooda kusoo laaban lahaayeen.

Amiir Faisal ayaa hadalkan jeediyey in yar uun kahor markii Xoghayaha Arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo uu socdaal ku tagay Riyadh.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Mr Pompeo oo wadahadallo u jooga Riyadh.

Mr Pompeo ayaa socdaal kumaraya Bariga Dhexe, wuxuuna goor horeba booqday dalalka Ciraaq, Urdun, Masar iyo Bahrain.

Waxa uu sheegay in bulshada caalamka ay ceeb kutahay in ay dhabarka u jeediyaan shacab Suuriya iyo in ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ay xaaladda uga sii darayso.

Amiirka ayaa intaas ku daray in iscasilaaddii wasiirkii difaaca Maraykanka James Mattis ee bishii December ay ayduna tahay mid xaaladda uga sii daraysa.

Amiirku ma ahan xubin katirsan xukuumadda Sacuudiga, hase ahaatee wuxuu ku dhex leeyahay waayo aragnimo gaaraysa tobonaan sano.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Madaxweyne Trump ayaa bishii hore ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala bixi doona Suuriya

Warbaahinta Maraykanka ayaa ku warramaysa in la filayo in wasiirku uu dalalkaas kala xaajoon doono arrinta Iran, loollanka ka taagan Yemen iyo Suuriya, iyo in uu sidoo kale doonayo in uu wax ka ogaado halka uu marayo baadhitaanka la xiriira dilkii Wariye Jamal Khashoggi.