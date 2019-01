Maxaad ka ogtahay dalka kaliya ee Afrikaanka ah ee aqoonsan Taiwan?

Lahaanshaha sawirka AFP

Shiinaha ayaa marar badan isku dayay in uu Taiwan kala wareego xirrirka diblomaasiyadeed ee boqortooyada yar ee eSwatini oo markii hore la oran jiray Swaziland.

eSwatini ayaa ah dalka kaliya ee Afrika ku yaalla oo xiriir diblomaasiyadeed la leh jasiiraddan ku taalla Aasiya kadib markii Burkina Faso ay la xiratay Shiinaha bishii May ee sanadkii tagay.

Shiinaha ayaa sheegay in uusan ogolayn in dalalka ay xiriir toos ah la yeeshaan Taiwan sababtoo ah waxa uu Taiwan u aqoonsanyahay in uu yahay gobol isaga go'ay oo uu markuu doono dib u soo ceshan karo xitaa haddii ay lagama maarmaan noqoto in awood loo adeegsado.

Balse dawladda eSwatini ayaa sheegeeysa in ay xiriirka diblomaasiyadeed ay la leedahay Taiwan ay sii wadi doonto.

Boqor Mswati III waxa uu 17 goor u safray Taiwan.

Markii madaxda dalalka Afrikaanka ah ay ka qeeyb galayeen shirkii lagu lafa gurayay xiriirka Afrika iyo shiinaha, King Mswati waxa uu ka qeeyb galayay munaasabad dhaqameedka sanadlaha ah, halkaas oo uu ka dooranayay xaaskiisa 15-naad.

Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in $60bn oo doolar oo dheeraad ah ku kharash gareeynayo Africa, balse eSwatini ayaa sheegeeysa in aysan lacagahaasi waxba kala maqnayn.