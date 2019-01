Ma jin buu ahaa mise qof wixii Jigjiga lagu dilay?

Lahaanshaha sawirka A24 Image caption Sawir tusaalo ah

Waxaa jirta sheeko layaab leh oo ka dhacday magaalada Jigjiga, halkaas oo nin darawal ah uu sheegay in uu jiiray gabar ka dibna la waayey qofkii uu jiiray raq iyo ruuxba.

Ninkii darawalka ahaa ayaa xabsi la dhigay ka dib markii uu qirtay inuu qof waddada ku jiiray.

Hase ahaatee garsooreyaashii maxkamadda ayaa dhageystay dalab uga yimid ninka reerkiisa oo ahaa waxa la jiidhay in uusan bani'aadan ahayn ee uu ahaa jin.

arrintaas ataana horseedday in ninkii darawalka ahaa xabsiga laga siidaayo.

Garsoore Cabdulqaadi Maxamed Axmed oo ka talo bixiyey in la sii daayo ninkaasi darawalka ayaa sheegay in kiisku uu ahaa mid layaab leh isla markaana uu ku taliyay in ninka dareewalka ah la iska fasaxo.

''Kiiskaasi wuxuu ahaa kiis mucjiso ah oo ka dhacay dowlad deegaanka, cid kastoo maqashaana ay ku qosleyso. Gaari ayaa ka baxay Jigjiga inta uusan Kaaramardha gaarin ayuu ninkii waday yiri qof ayaan jiiray, waa uu soo laabtay booliska nabad galyada waddooyinka ee taraafikada ayuu isku dhiibay oo arrintii uu u sheegay. Dib ayaa loo booqday halkii uu yiri qof baan ku jiiray balse raq iyo ruux waa la waayay, taraafikadii ayaana maxkamada u soo gudbisay kiiska'' ayuu yiri Cabdulqaadi Maxamed Axmed.

Muddo yar ka dib, dadka reer Jigjiga ayey arrintii gaartay waxayna isla dhax qaadeen in ninka darawalka ah uu jiiray haweeney jin ah.

Balse garsoore Cabdulqaadi Maxamed Axmed, oo ka howl gala maxkamada guud ee dowlad deegaanka ayaa BBC-da u sheegay in maxkamadu aysan go'aminin cida la jiiray waxa ay tahay isla markaasina uu ka talo bixiyay.

''Maxkamada waxay ninka darawalka ah ku xukuntay 10 sano oo xarig ah, iyo 100 Kun oo bir oo magdhaw, ka dibna kiiska anaga ayuu na soo gaaray oo waxaa la igu yiri ka talo bixi, waxaan ku iri, hadii qofka la jiiray raq iyo ruuxba aan la heynin, lab iyo dhidig wuxuu yahayna la aqoonin aan sii deyno ninka, ka dibna dadkii ay quseysay arrinta ayaa loo gudbiyay, ninkiina waa la sii daayay'', ayuu yiri.

Garsoorihii hore ee maxkamada guud ee dowlad deegaanka Cabdulqaadi ayaa sheegay in ninka uusan u dhalanin degaankaaasi, isla markaasina ay suurta gal tahay inuu sarqaansanaa oo uu sawirtay in uu qof jiiray.

Waxaa kale uu sheegay in ninkaasi uu xirnaa muddo 2 sano iyo bar ah.

Dadka reer Jijiga qaarkood ayaa ila hada aaminsan in qofkii uu dareewalku sheegay inuu jiiray uu ahaa qof jin ah.