Muhaajiriin ku qaraqmay xeebaha Liibiya

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in muhaajiriinta ay caawin u baahan yihiin

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay 270 ah muhaajiriin ay ku qaraqmeen badda Mediterranean-ka maalmihii u dambeeyay.

Diyaarad ay leeyihiin ciidamada badda Taliyaaniga ayaa soo gaartay goobta ay musiibadda ka dhaacday ee biyaha Liibiya.

Doon ka samaysan caag ayaa sii quusaysay markii ay diyaaradaasi goobta soo gaartay.

Shaqaalihii saarnaa diyaaradda ayaa waxaa u suuragashay in ay badda ka soo badbaadiyaan saddex qof ,balse waxaa halkaasi ku dhintay dad badan oo doonta saarnaa.

Dadka la soo badbaadiyay ayaa labo waxa ay u dhasheen dalka Sudan ,halka midka kale uu u dhashay dalka Gambia.

Dadkan badbaaday ayaa waxay sheegeen in doonta ay saarnaayeen 120 qof.

Afhayeen u hadashay hay'adda qaxootiga ee UNHCR Liz Throssel ayaa sheegtay in dadka muhaajiriinta ah ay u baahan yihiin caawin.

Qaramada Midoobay ayaa rumaysan in loo baahan yahay in wax dadaal ah aan lala harin marka ay soo yeerto qaaylo dhaan lagu badbaadinayo dadka ku qaraqmaya badda.

Waxa ay sidoo kale Jimciyada Quruumaha ka dhaxeysa ay ku baaqday in la caawiyo maraakiibta badbaadinta muhaajiriinta si ay shaqadooda u gutaan.

Flavio Di Giacomo waa afhayeen hay'adda socdaalka Qaramada midoobay ee IOM ayaa sheegay in loo baahan yahay in la furo marin ay soo maraan dadka doonaya in ay ka soo tallaaban badda Mediterranean-ka:

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Rai'sul wasaara ku xigeenka Taliyaaniga Matteo Salvini

Balse dowladda Taliyaaniga ayaa waxaa ka go'an in ay joojiso in muhaajiriinta ay soo gaaraan xeebaheeda.

Waxa ay dowladda Taliyaaniga rumaysan tahay in maraakiibtaa samatabixinta ee hay'adaha ay gacan wayn siiyaan muhaajiriinta.

Xukuumadda Taliyaaniga ayaa ku dooday in arrintan ay dhiirigalinayso in dad badan ay naftooda galiyaan halis.

Sanaddii 2018, 2,262 qof ayaa ku dhimatay iyaga isku dayaya in ay ka soo tallaabaan badda Mediterranean si ay u gaaraan dalalka Yurub.