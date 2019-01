''Ha taaban qarankayga'' yaa isticmaalay hal-ku-dhigaasi?

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Qamaarada casaanka ah waxa ay taageerayaan dimuqraadiyadda waxa ayna ka soo horjedaan khalalaasaha

Koox isugu yeereyso qamaarada casaanka ah ayaa waxa ay dibed-bax ku dhigayeen magaalada Paris, kaas oo loga soo horjeeday dibed baxaydii ka dhanka ahaa dawladda, ee hareeyay dalka faransiiska.

Dibadbayaasha ayaa waxa ay dalbanayaan in gabi ahaan la soo afajaro dibedbaxayada ay dhigayaan kooxda isugu yeerta jaakadaha jaalaha.

Dibedbaxaxyadaan oo biloowday bishii Noveember ee sanadkii ayaa waxaa looga soo horjeeday canshuurta lagu kordhiyay shidaalka.

Balse haatan waxa yara qaboojiyay dibedbaxayadaasi ballan qaadkii madaxweyne Emmanuel Macron ee ahaa in uu qiime dhimis badan sameeyni doono.

Dibedbaxayada ayaa waxa ay gilgileen dalka, waxaana waddoyinka qaar ee magaalada Paris lagu arkayay khalalaase aad u baahsan tan iyo 1968-dii.

Balse toddobaad-yadii ay mudaaharaadyada socdeen muuqaallada telefishinnada ayaa muujinayay bur-bur soo gaaray agabka taariikhiga ah taas oo keentay in ay biloowdaan dhaq-dhaqaaqyada ka soo hor jeeda kooxda isugu yeertay jaakadaha jaalaha ah.

Kooxda qamaarada casaanka ah ayaa barta facebook waxa ay ku leedahay 21,000 oo qof oo taageera u ah.

In kabadan 10 kun oo qof ayaa dibedbaxaan ka dhacay Le Figaro ka qeeyb qaadatay.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Hataaban qarankayga ayuu dibedbaxahaasi ku soo qorta warqadda

"Dibedbaxayaasha waxa ay xireen waddooyinka, marka taasina uma fiicna ganacsiyada, sidoo kalana waxa ay caqabad ku tahay caruurta iskoolka dhigta sababtoo ah waxa ay ka daahayaan waxbarashada,"sidaasi waxaa warbaahinta RFI u sheegay afhayeenka kooxda qamaarada casaanka ah.

Haseyeeshee warbaahinta dalka Faransiiska ayaa sheegeeysa in durbaba dibedbaxaaysha qamaarada jaalaha ah laga dareemay kala qeeybsanaan ku aadan in madaxweyne Macron taageero loo muujiyo iyo in kale.