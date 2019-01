Macluumaadka 14,000 oo qof oo qaba HIV oo la shaaciyay

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Dowladda Singapore ayaa soo saartay sawirka nin u dhashay Mareykanka oo lagu magacaabo Mikhy Farrera-Brochez, oo al rumaysan yahay in uu ka dambeeyo

Macluumaad sir ahaa oo ku saabsan 14,000 oo qof oo qaba cudurka HIV,ayaa la xaday dalka Singapore islamarkana baraha internet-ka lagu shaaciyay.

Xukuumadda Singapore ayaa shaaca ka qaaday in faahfaahinta macluumaadkii caafimaadka ee la uruuriyay 2016 lagu xadgudbay.

Saraakiisha Singapore ayaa waxay rumaysan yihiin in dusinta macluumaadkan uu dambeeyay nin u dhashay dalka Mareykanka oo isagu qaba cudurka Aids-ka islamarkana ay xaaskiis ay tahay dhakhtar sare oo ree Singapore ah.

Macluumaadkan la xaday ayaa waxaa ka mid ah magacyo, cinwaano iyo macluumaadka caafimaad eee dadka la nool cudurka Aids-ka.

Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in macluumaadka 5,400 qof oo u dhashay Singapore iyo 8,800 ajaaniib ah oo la uruurinayay tan bishii January 2013 loo dhacay oo la jabsaday.

Tan iyo sanaddii 2015 dadka ajaaniibta ah ee qaba cudurka HIV looma ogolayn in ay booqdaan magaalooyiinka xitaa haddii ay yihiin dalxiisayaal.

Dalka Singapore imika qof walba oo doonaya in uu joogo wax ka badan 90 maalmood xitaa haddii uu shaqo u yimaado ayaa waxaa qasab ah in uu maro baaritaan caafimaad si loo xaqiijiyo in uusan qabin cudurka Aids-ka.

Yaa ka dambeeyay dhacdadan?

Saraakiisha Singapore ayaa rumaysan in nin u dhashay Mareykanka oo dalkaasi ku noolaa tan 2008 uu ka dambeeyo dusinta macluumaadkan.

Mikhy Farrera-Brochez ayaa dambi la xiriira daroogada lagu helay waxaana dalka Singapore laga musaafuriyay 2016.