Magaalo aan lahayn wax darbijiif ah

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Helsinki waxaa inta badan ka jira qabow daran

Tirada dadka darbijiifka ah ayaa ku sii kordhaysa dalka Britain tani iyo 2010.

Balse caasimadda dalka Finland Helsinki ayaa waxaa gabi ahaanba la cirib tiray oo aan jirin dad darbijiif ah oo halkaasi ku nool.

Hadaba maxay magaalooyiinka UK ka baran karaan?

Marka aad soo gaarto boostaajada laga raaco tareenka ee magaalada Helsinki xilliyada subaxii ee gabowga uu jiro ayaa waxa aad ogaanaysaa arrin qayro caadi ah.

Ma arkaysid wax darbijiif ama qof tuugsanaya oo wadooyiinka jooga.

Dalka UK ayaa ka duwan Finland oo waxaad magaalooyiinka aad ku arkaysaa dad darbijiif ah oo ku jira Jawaanno, Bustooyiin ama Teendhooyiin.

"Markii aan caruurta ahaa waxa aan xusuustaa in ay jireen boqollaal iyo xitaa kumannaan qof oo jiifa darbiyada," waxaa sidaasi yiri duqa magaalada Helsinki Sanna Vesikansa.

"Waxa ay arrintaasi ahayd mid muuqata ,balse hadda ma jiraan, dad darbijiif ah kamana jiraan Helsinki" ayuu intaa ku daray.

30-ki sano ee ugu dambeeyay dowladihii soo maray Finland ayaa waxa ay xalinayeen arrinta darbijiifka.

Sanaddii 1987-kii, waxaa dalkaasi ku sugnaa in ka badan 18,000 oo ah dad darbijiidf ah.

Tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay 2017-kii ayaa muujinaya in 6,600 ka mid ah dadkaasi ay imika guriyo la'aan yihiin.

Qaar badan oo ka mid ah waxa ay la nool yihiin asxaabtooda ama qoysaskooda halka kuwa kalana la siiyay guriyo kumeel gaar ah.

Tiro aad u yar ayaa wali wadooyiinka ku harsan oo seexda.

Haddaba sidee ayay Finland u maareysay arrintan?

Tan iyo 2007-dii, dowladda dalkaasi ayaa waxay dajisay nidaam gundhig looga dhigay "Mudnaanta guriyeynta".

Waa mid sahlan waxaana dadka darbijiifka ah degdeg loo siinayey guriyo ay iyaga iska leeyihiin.

Marka ay dowladda guriyo siiso dadka darbijiifka ah kaddib ayaa waxay siineysaa taageerada ay u baahan yihiin.

Waxaana ka mid ah waxyaabaha ay ka caawin jirtay dadkaasi in qofka daroogada la qabatimay laga caawiyo sidii uu uga soo kaban lahaa iyada oo laga caawinayo in ay bartaan xirfado cusub ama in ay waxbarsho ama shaqo helaan.

Balse arrintan waxay ka duwan tahay nidaamka UK ee ah in qofka darbijiifka la siiyo oo kali ah guri marka uu isaga codsadana la caawiyo.

Lahaanshaha sawirka . Image caption Thomas Salmi oo horey u ahaan jiray darbijiif

Mid ka mid ah dadka ka faa'iday ayaa ah Thomas Salmi, oo isagu noqday guri la'aan 18 jir markuu ahaa islamarkana ka tagay xaruunta agomada.

Muddo 3 sano ah ayuu darbijiif ku ahaa waddooyiinka Helsinki, oo ahaa kuwa aad u qabow.

"marka aad wax walba wayso waxbo dan kama lahid, "waxa aad ku fikiraysaa in aad is disho" ayuu yiri Salmi.

"Qabow daran ayaa jira gaar ahaan xilliga xagaaga ,haddii aad dibadda seexato xitaa waad dhiman kartaa." ayuu intaa ku daray.

Labadii sano ee ugu dambeeyay Thomas waxa uu haystay guri uu isaga leeyahay oo uu maamulo machadka Helsinki deaconess Institute.

"Waxa ay ii sheegeen in aan aniga guriga iska leeyahay, waxaan waydiiyay arimuu qof igu yiraahdaa isaga bax? balse waxay igu yiraahdeen maya waa gurigaaga waxaad doonto ku samee.' ayuu yiri Thomas.

Lahaanshaha sawirka HDI Image caption Pia Rosenberg

Pia Rosenberg, oo 64, jir ah waxay Iyana ku nooleyd guri ay dowladda siisay oo qayb ka ah mashruuca mudnaan siinta guriyaha .

"Waa mid igu haboon sababtoo ah wax aan ahay qof darooga isticmaala waxana la ii oggolaaday in aan khamriga ku dhex cabo," ayay tiri Rosenberg .