Cudurrada Galmada: Maxaad ka taqaan 4-ta Cudur ee cusub ee halista ah?

Saynisyahannada ayaa walaac ka muujiyay cudurro cusub oo galmada lagu kala qaado.

Cudurro badan ayaa soo baxa wakhti kasta, waxaana aan meesha ka marneyn infekshanka keena cudurrada lagu kala qaado galmada.

Halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa afar nooc oo ka mid ah bakteeriyo khatar ku noqon karta caafimaadka dadweynaha.

1. Neisseria meningitides

Lahaanshaha sawirka iStock

Waa cudur halis ah oo ay keento nooc ka mid ah bakteeriyada loo yaqaan Neisseria meningitidis, waxayna horseedi kartaa meningitis oo ah infekshan ku dhaca maskaxda iyo lafdhabarta.

Darasaad la sameeyay ayaa muujineysa in bakteeriyada Neisseria meningitidis laga qaado qufaca ama dhunkashada.

Cilmi-baadhayaashu weli ma xaqiijin waxyaabaha sababa faafidda cuduradan oo ku dhaca dadka isku jiinsiga ah ee isu galmooda oo ku nool wadamada Yurub, Kanada iyo Maraykanka.

5 nooc oo ah Neisseria meningitidis ayaa sabab u ah infekshano badan oo waxyeello leh.

2. Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium waxay ku dhacdaa xubnaha taranka dumarka waana mid halis ah

Waa bakteeriyada ugu yar oo la aqoonsaday sannadihii 1980-meeyadii, wuxuuna ku dhacaa dad yar oo lagu qiyaaso boqolkiiba labo, isagoo si gaar ahna ugu badan dhallinyarada qaan gaarka ah iyo kuwa ka hoseeya da'ada qaan gaarka.

Mycoplasma genitalium ayaa ah bakteeriya lagu kala qaado galmada, waxeyna xubnaha galmada kuridaa infekshan, waxaa kale oo lala xiriiriyaa dhalmo la'aan iyo inay dumarku ilmuha ku dilmaan.

"Walaaca aan ka qabo cudurkan ayaa ah inuu noqdo mid aad u faafa, ayuu yiri Matthew Golden oo ah agaasimaha caafimaadka dadweynaha iyo barnaamijka cudurka HIV-ga ee magaalada Seattle.

3. Shigella flexneri

Shigella flexneri waa cudur sababa calool majiir iyo shuban

Shigellosis (ama shigella 'Shigella') waxaa la iskugu gudbiyaa saxarada dadka.

Infekshankan ayaa keenaa calool majiir joogto ah iyo shuban dhiig wata , kaas oo ka caawiya gudbinta bakteeriyada, inkastoo uu cudurku la xidhiidho carruurta yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.

Demetre Daskalakis, deputy commissioner at the New York City Department of Health and Mental Hygiene, says the STI is fast becoming resistant to azithromycin, which is also used to treat gonorrhoea.

Demeter Daskalakis, oo ah gudoomiye kuxigeenka Waaxda Caafimaadka ee New York ayaa sheegay in cudurada lagu kala qaado galmada ay markii ugu horreysay noqdeen kuwo iska difaacaya dawooyinka lagu dabiibo ee Azithromycin oo sidoo kale loo isticmaalo daaweynta cudurka jabtada.

Hase aheetee, hay'adaha caafimaadka dadwaynaha waxay ka welwelsan yihiin awoodda faafitaanka ee cudurka Shigella.

Sarakiisha caafimaadka ayaa dadka qaangaarka ah ee caafimaadkoodu wanaagsan yahay kula taliyay inay isticmaalaan dawooyinka qallajiyaha ah ee loo yaqaanno antibiotiga.

4. Lymphogranuloma venereum (LGV)

Cudurkan ayaa abuurma xilliga gogosha lamaanaha, sida uu sheegay Christopher Schiessl, dhakhtar ka hawl gala xarun caafimaad oo ku taalla magaalada San Francisco.

Tobankii sano ee la soo dhaafay,cudurkan ayaa wuxuu noqday mid aad ugu faafa Yurub iyo waqooyiga Ameerika, waxaana lala xiriiriyay cuduro badan.

Marka loo eego bakteeriyada chlamydia, Cudurkan loo yaqaanno Lymphogranuloma venereum ayaa kordhin kara halista inuu qofka haleelo cudur sidaha HIV-ga.