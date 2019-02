Misaajid ayuu dad ku laayay balse ciqaab adag ayuu la kulmay

Lahaanshaha sawirka FACEBOOK Image caption Alexandre Bissonnette

Nin u dhashay dalka Kanada oo misaajid ku yaalla magaalada Quebec ku dilay dad misaajidka ku cibaadeysanayay sanadkii 2117-kii ayaa lagu xukumay xabsi daa'in.

Alexandre Bissonnette, oo 29 sano jir ah ayay suura gal tahay in afartan sano kadib damaanad lagu soo daayo.

Balse waxaa lagu xukumay 150 sano taas oo ah xukunki ugu adkaa ee laga fuliyo dalka Kanada.

Markii xukunka lagu ridayay madaxa maxkamadda ugu sareeysa dalkaasi ayaa sheegay in "ciqaabta aysan noqon mid aargoosi ku saleeysan".

Bishii Maarso ayuu Bissonnette qirtay in u weerarkii misaajidka ku dilay Khaled Belkacemi, 60 jir ahaa, Azzedine Soufiane, 57, Abdelkrim Hassane, 41, Mamadou Tanou Barry, 42, Aboubaker Thabti, 44, and Ibrahima Barry, 39.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Misaajidka uu dadka ku laayay

"waxa aan dareemayaa fadeexad aad u weyn," ayuu yiri isagoo ku sugan gudaha maxkamadda. "argagixso ma'ahi, Islaam nacaybna iguma jiro."

Garsoore Huot ayaa sheegay in ficilka Bissonnette ee ahaa in uu misaajidka galay ee uu salaadda kadib dad ku toogtay ay ahayd fikrad aad u qaldan balse garsooraha ayaan sido kale meesha ka saarin in Bissonnette uu qabay xanuun dhanka maskaxda ah.

Qareenada labada dhinac ayaa sheegay in ay u baahaanyihiin waqti ay ku dhiraan-dhiriyaan muddada xukunka inkastoo laga yaabo in racfaan laga qaato.

Mr Derbali ayaa weriye-yaasha u sheegay in dad badan oo ka mid ahaa dadki ka badbaaday weerarka ay ka careeysan yihiin sida uu xukunka u dhacay oo ay dhaliishan yihiin.