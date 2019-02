Hargeysa: Dhakhtar Yurub uga soo duulay si uu Harimacad u kabo

Image caption Harimacad

Dhawaan waxaa magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland lagu daaweeyey Harimacad lug ka jabay oo dhakhaatiir ajnabi ah ay uga yimaadeen dibadda.

Somaaliland waxa ay sanadkii 2015-kii soo saartay xeerka duurjoogta iyo keeymaha, kaasi oo mamnuucaya in dalka laga dhoofiyo duurjoogta iyo in si gaar ah dadka ay guryahooda ugu haystaan xayawaanada duur-joogta ah.

Wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil oo khadka teleefoonka kula xiririiray Huda Cali Banfas oo ka tirsan hay'adaha maxaliga ah ee ka howgala Somaliland, ayaa u sheegtay in Harimacadka gacanta dawladda so galay kadib markii bishii siddeedaad ee sanadkii tagay lagu qabtay rag doonaayay in ay xeebaha Somaaliland ka dhoofiyaan.

''Harimacadku waxa uu dhaawacmay afar cisho ka hor isagoo xeradiisa ku jira'', ayay tiri Huda.

''Lugta dambe ayuu dhaawac kasoo gaaray oo lafbaa jabtay kadibna dhakhtar ayaa Yurub laga soo diray oo qalniin ku sameeyay'', ayay intaasi ku dartay Huda Cali.

Dhakhtarkan oo u dhashay dalka Czech Repuplic ayaa ku guuleeystay kabniinka Harimacadku, waxaana haatan la geeyay goob ku meel gaar ah oo lagu xanaaneeyo Harimacadka oo ku taalla magaalada Hargeysa.