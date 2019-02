Ilhaan Cumar oo raali galin ka bixisay ereyo lagu tilmaamay "yuhuud nacayb"

Lahaanshaha sawirka EPA

Ilhaan Cumar oo ah gabadh Soomaali ah oo dhawaan ka mid noqotay Aqalka Congresska ee dalka Maraykanka ayaa raali galin ka bixisay Twitter ay qortay oo tilmaamaya in xildhibaannada Maraykanku ee Israa'iil taageera ay dhaqaale ka helaan ururrada u ololeeya Israa'iil.

Cambarayn ballaaran ayay kala kulantay in ay tilmaantay in ururka AIPAC ee ay Yuhuuddu leeyihiin uu lacag ku bixiyo taageerada Israa'iil.

Xubno ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga ayaa sheegay in Twitterkaasi uu sii hurinayo Yuhuud nacaybka.

Xildhibaannadan oo laga soo doorto Minnesota ayaa horay loogu eedeeyay Yuhuud nacayb.

Ilhaan ayaa baahisay qoraal ay "si cad" raali galin uga bixinayso Twitterkii Isniintii, arrintaas oo u muuqata in ay dhacday ka dib markii ay wada hadleen gudoomiyaha aqalka Congress-ka Nancy Pelosi.

"Yuhuud nacaybku waa wax dhab ah oo jira, waxaana abaal u hayaa xulafada Yuhuudda iyo saaxiibbada kale ee wax iiga bidhaamiyay taariikhda xanuunka badan ee Yuhuud nacaybka," ayay tiri Ilhaan.

"Waa in uu markaste jiraa rabitaan ku saabsan in aad dib u istaagno aana ka fikirno dhaleecaynta la inoo soo jeediyo, sida aniguba aan u rajaynayo in dadku ay maqlaan marka kuwa kale ay aniga wax iga sheegaan.

Ilhaan waxay sheegtay in ay wali rumaysan tahay in kuwa ol'oleeya ay "dhibaato u keenaan" siyaasadda Maraykanka ama ha noqdo ururka Aipac ama NRA.