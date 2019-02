Lamaanihii is calmaday iyadoon midkoodna wax maqlin

Image caption Carole

Waxaa maanta dalal badan oo caalamka laga xusayaa maalinta jaceylka, hasayeeshee ma qiyaasi kartaa noolasha ay ku nool yihiin lamaane naafa ka ah maqalka balse hadana wada noll.

Carole iyo Xabiib waxay markii ugu horreysay ku kulmeen tababar ka socday Koonfurta dalka Lubnaan. Carole waxay sheegtay "iney dareen jaceyl u qaaday Xabiib, balse waxay tiri waxaan isku dayay inaan is illoowsiiyo maadaama aan qof kale la socday xilligasi".

Xabiib wuxuu isna ka shekeeyay qaabkii ay ku kulmeen Carole, waxaana uu sheegay in uu yimid halka ay saaxibadii joogeen, kadiban uu ag sii dhaqaaqay halkii ay joogtay gabadhan uu damcay. Wuxuu intaa raaciyay in indhihiisu ay qabteen iyadoo xiran dhar madow oo qurux badan, wuxuuna yiri: "Wadnaha ayaa i garaacmay" oo uu ula jeeday in uu dareen ku beermay.

"Xilli aan u dabbaal dageynay Xafladda sannadka cusub saacaddu na ay tahay saqdii dhexe ayaan Caroline gacmaha soo qabsaday oo waxaan aaminsanaa in habeenkaasi uu ahaa halka ay kasoo bilaabay in aan noolasha wadaagno.

Caroline iyo Xabiib waxay ku wada hadlaan luuqadda Miidaarka oo ay adeegsadaan dadka naafada ka ah maqalka. Arrinta la yaabka leh ayaa noqotay qaabka labadan lamaane ee naafada ka ah maqalka ay u wada xiriiraan. Wadashekeysi dheer kadib, labadan lamaane waxay go'aansadeen inay is guursadaan.

Xabiib waxaa kale uu sheegay in isaga iyo iyo Carole waxaa kale oo ay shegeen in haddii Ilaahay ubad siiyo ay noqon doonaan kuwa wax maqlo, taasoo oo u fududeyn doonta bay yirahdeen noolashooda mustaqbalka.

Qaabka ay u wada nool yihiin lamaanahan

Way adag tahay in laba qof oo maqalka naafa ka ah ay wada noolaadaan, balse labadan lamaane ayaad moodaa inay la yimaadeen fikrad cusub oo ay ku wada noolaan doonaan.Tusaale marka midkood uu doono in albaabka laga furo isagoo taagan bannaanka, wuxuu adeegsadaa leyrka isagoo marna daminaya marna daarayaa, si uu qofka kale usoo jeediyo.

Waxaa kale oo jirta in marka mid kamid ah uu damco in kan kale uu wax weydiiyo in uu daaro leyrka, si uu u weydiiyo waxa uu doonayo iyo halka uu yaalo.

Image caption Carole oo aroos iisu diyaarineyso

Caqabadaha soo wajaha lamaanahan

Labadan lamaane ayaa sheegay inay soo wajahday caqabado dhowr ah, waxaana ay intaa ku dareen in dadka naafada ka ah maqalka ee dalka Lubnaan ay la kulmaan dhibaatooyin badan.

"Dhibaatada ugu weyn ee heysata dadka maqalka la' ayaa waxay tahay shaqo la'aanta". Ayey tiri Caroline. Habiib iyo Carole ayaa sheegay in dhibaato kale ay ku qabaan dadka aan fahmin luuqada miidaarka

"Markii aan aqal galeenay aniga iyo Carole waxaan damacnay inaan sameeysanno kaaraka casuumaadda arooska, balse nasiib darro ninka aan u igmanay sameynta kaararka ma uusan fahmin waxa aan dooneynay oo si khalad ah ayuu u sameeyey kaararka aan dalbanay". Ayuu yiri Xabiib.

Qoyskan ayaa hadda ka shaqo bilaabay urur ay leeyihiin dadka maqalka naafada ka ah, waxaana ay shegeen inay rajeynayaan in mustaqbalka ka gudbi doonaan dhibaatooyinkaasi.