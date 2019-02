Waa cusub oo u baryay Idaacadda BBC Soomaali

Muddo lixdan sano ka badan markii u horraysay barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee Idaacadda BBC ayaa gabi ahaantoodka laga soo tabin doonaa Bariga Africa laga billaabo maalinta Isniinta ah ee ay taariikhdu ku beegan tahay 18 Feebaraayo sannadkan 2019ka, dhagaystayaasha ayaana wararka looga soo tabin doonaa xafiiska cusub ee BBC-da ay ka furatay magaalada Nairobi. Anaga oo u dabaal dagayna arrintaas ayaan toddobaadka oo dhan soo gudbin doonnaa barnaamijyo khaas ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin:

Waraysiyo aan la yeelan doono hogaamiyeyaasha miisaanka leh ee gobolka.

Nooc dacarta ka mid ah oo laga helay Jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland oo loo bixiyay Dacaar Soomaali, taas oo ay saynisyahanno heleen.

Iyo dib u milicsashada magacyada ay Soomaalidii hore u yaqaanneen maalmaha iyo bilaha

Cabdullaahi Cabdi oo ah tifaaftiraha laanta af Soomaaliga ee BBC ayaa yiri:

"Farxad iiga wayn ma jirin in aan hoggaamiyo saxafiyiin caan ah oo aad u gacan qabtay jiilka cusub. Soo wareejintanna waxay noo soo dhawaynaysaa dhagaysteyaashannada Geeska Afrika ku nool, sidoo kalena waxay noo hirgalin doontaa in aan soo tabinno wararka dadka noloshooda taabanaya, kuwa dhiirigalinta leh iyo waxyaabaha ay hiigsanayaan. Waxaan doonaynaa in aan wararka ku saabsan nolosha Soomaalida la wadaagno Afrika iyo dunida inteeda kale."

laanta af Soomaaliga ee BBC waxaa la billaabay sannadkii 1957 waxayna wararka soo tabinaysay in kabdan 60 sano toddobaad kastana waxay la hadashaa 3.6 milyan oo ruux oo ku nool Bariga Africa, Geeska Africa iyo dunida dacalladeeda, waxay leedahay Idaacad, online iyo TV iyo baraha bulshada oo kala ah Twitter,Facebook iyo Instagram.

Idaacadda BBC News Somali waa idaacadda loogu dhagaysi badan yahay Soomaaliya, waxayna leedahay mid ka mid ah bogagga aadka loogu taxan yahay ee Facebook, iyadoo ay ku taxan yihiin in kabadan 1.1 milyan oo ruux.

Qaar ka mid ah saxafiyiinta laanta af Soomaaliga ee BBC:

Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq oo ka mid ah saxafiyiinta laanta af Soomaaliga ee BBC oo labaatankii sano ee la soo dhaafay shaqaynayay ayaa yiri "Markii aan billaabaynay dhammaadkii 80yadii iyo billawgii sagaashameeyadii dad badan ayaa shaki ka qabay in aan u caan bixi doonno sidii kuwii naga horreeyay ee waddada noo banaynayay. Maantana waxaa naloo arkaa in aan aasaas u nahay laanta af Soomaaliga ee BBC. Sidaa daraadeed waxaan ku kalsoonahay in jiilka cusub ay noqon doonaan xidigaha BBC iyo saxafiyiinta dadka Soomaalida ah".

Fartuun Ismaaciil oo reer Muqdisho ah oo ku cusub laanta af Soomaaliga ee BBC:

"Waligay waxaan ku riyoon jiray in aan ku biiro BBC, "waxaana si lama filaan ah iigu soo baxday fursad aan ku badali karo dad Cabdinuur Sheekh Maxamed oo kale ah, kaas oo dadkoo dhan ay yaqaannaan, waxaan ku kalsoonahay in aan soo gudbin doono warar iyo barnaamijyo ay ku qancaan dhammaan dhagaysteyaashanadu, diiraddana aan saari doono dumarka iyo dhallinyarada."

Shaqaalaha cusub ee laanta af Soomaaliga ee BBC lifaaqyadan ayaad ka heli kartaa

https://www.bbc.com/somali/war-47161960 iyo midan kale: https://www.facebook.com/BBCNewsSomali/videos/558173634681987/