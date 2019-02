Maxay isla soo qaadeen Ra'iisulwasaaraha Itoobiya iyo ONLF oo markii ugu horraysay kulmay?

Lahaanshaha sawirka .

Masuuliyiinta sarsare ee ONLF ayaa kulankoodii u horreeyay ee rasmi ah la yeeshay Ra'iisulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed tan iyo markii ay heshiiska nabadeed galeen.

"Heshiiskii hore ee aan Itoobiyo la galnay wuxuu ahaa saddex qodob oo kala ah, in ONLF ay si nabad ah waddanka uga sii halganto, in colaaddii Itoobiya iyo Soomaalida la joojiyo iyo in wadahadallno dheeraad ah iyo guddiyo wadahadal ay gudaha ka sii hawl galaan oo la dhiso,"

Kulankan shalay ka dhacay Addis Ababa oo dabo socday wadahadalkii hore ayaa la iskula soo qaaday arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii gudiyo loo dhisi lahaa, Ra'iisulwasaaraha ayaana arrintaa dhawaan dhaqaajin doona sida uu BBC-da u sheegay Caddaani Hiirmooge oo ah Afhayeenka ONLF.

"Ra'iisulwasaaruhu wuxuu nagala hadlay sidii aan gacan u siin lahayn isbadalka uu horseedka u yahay ee dimuqraadiyadda iyo caddaallada uu ugu raadinayo Itoobiya".

"Sidii gobolka Soomaalida nabad looga dhalin lahaa, sidii dib loogu dhisi lahaa, sidii xuquuqda ka maqan ee siyaasiga ah ama dhaqaalaha ay u heli lahaayeen," ayuu yiri Caddaani oo soo koobaya wixii uu ra'iisulwasaaruhu kala hadlay.

Dhanka kalana ONLF waxay sheegtay in ay iyaguna kala hadleen guud ahaan xuquuqda ka maqan dadka Soomaalida ah, arrintaas oo uu ka garaabay Ra'iisulwasaaraha sida ay ONLF sheegtay.

Dadka ku dhaqan Deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa dhawaanahan aad u hadal hayay sida loo qaybiyay guddiyada xuduudaha iyo qabanqaabada tirakoobka.

"Si wayn baan oogala hadalnay, wuxuuna Ra'iisulwasaarahu ka garaabay dulmiga Soomaalida lagu sameeyay ee talisyadii hore ay ku sameeyeen sida midka siyaasiga ah, tan tirakoobka iyo tan dhulkooda ah, in aan si wada jir ah ugu soo celino ayaana isku af garanay," ayuu yiri Caddaani.

Wuxuu intaas ku daray in guddiga xuduudaha iyo dib u heshiisiinta lagu kordhinaya dad Soomaali ah arrintaasna uu Ra'iisulwasaaruhu ka aqbalay.