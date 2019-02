Sidee ayuu ninkan saddex jeer uga badbaaday xukun dil ah?

Byson Kaula oo u dhashay dalka Malawi wuxuu saddex jeer ka badbaaday xukun dil ah, balse habka uu ku badbaaday ninkan ayaa dad badan ka yaabisay.

Booliskii fulinaayey falkaan oo heystay liis ay ku qoranyihiin maxaabiistii lagu fulin lahaa dilka ayaa dhowr jeer waxaa ka badbaaday ninkan.

Ninkan ayaa dafiray dembiga lagu soo oogay, isagoo sheegay inay ka dambeeyeen dad dariskiisa ah oo ka maseyrsanaa, waxaana dacwaddani lagu soo oogay sannadkii 1992-dii, xilligaas oo lagu soo eedeeyey in uu qof dilay.

"Waa xilligii ay murugada ii billaabatay," Ayuu yiri.

Byson waxa uu sheegay in lasoo weeraray mid ka mid ah shaqaalihiisa, loona gaystay dhaawac, ninkan oo xilligaas aanan awoodin inuu socdo ayaa waxaa caawiyay Byson, hasayeeshee roob badan oo da'ayey xiligaasi ayaa Byson waxaa dhulka uga dhacay ninkii dhaawaca ahaa, kaddibna isbitaalka ayuu ku dhintay.

Arrintaasi ayaa waxay keentay in ninkan oo afartan sano jir ah lagu xukumo dil.

Dadkii dariska ahaa ee ka ag dhawaa ayaa ku marqaati furay markii la geeyey Maxkamadda.

Byson hooyadiis oo ku sugnayd goobtii lagu xukumayey wiilkeeda ayaa u adkaysan weyday been abuurka laga sheegay wiilkeeda kaddib illin ayey afka furatay.

"Markii la ii sheegay in la iiga baahanyahay in aan tago goobta dadka lagu daldalayo, waxaan dareemay in aan ahay qof dhintay oo kale." ayuu yiri Byson.

Byson waxaa uu xasuustaa in maalin magaciiisa lagu daray liiska 21 qof ee la daldali doono saacado gudahood, mid ka mid ah waardiyayaasha ayaa waxa uu u sheegay in daqiiqadaha soo socdo la daldali doono.

Ku dhawaad 170 maxaabiis ah ayaa lagu wadaa in dacwad kale loo furo, 139 ka mid ah dacwadihii ayaa lagala noqday. Kala bar dadkan ayaa la ogaaday inaysan dembiyo horay u gaysanin.

Markii ay garsoorayaashu sheegeen inay doonayaan inay maxkamadda dib ugu celiyaan waa uu ka diiday, isaga oo weli ka naxsan xukunkii ugu horreeyey ee lagu riday. Balse waa uu ku dhiiraday, markii uu xaakimka ku dhawaaqay inuu yahay qof xor ah waana uu maleeysan waayey.

"Waardiyayaasha xabsiga ayaa igu yiri xor ayaad tahay. Balse waan aqbali waayey, waxayna ila noqotay inaan riyoonayo oo kale. Ma aanan aaminin waxaa uu garsooraha sheegay." Ayuu yiri Byson.

Byson ma uusan ahayn qofka kaliye ee ay noloshiisa badashay kaddib markii la xukumay.

Hooyo Lucy waxa ay wiilkeeda soo booqan jirtay sannad walba xilliga loogu tala galay in la daldalo. Dhaqaalaha soo galo ayey sannadkii oo dhan aruurin jirtay si ay ugu isticmaasho qarashkii ku bixi lahaa safarkeeda.

Kaddib markii uu xabsiga ka soo baxay Byson, waxaa loo qaaday xarun gaar ah si loo baro xirfado cusub. Hadda waa 60 sano jir.

Maalmaha fasaxa ah waxa uu dib ugu laabtaa xabsiyada si uu u dhiirageliyo ama u waaniyo kuwa kale ee wajahaya dhibaatooyinkii uu soo maray.