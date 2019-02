Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Madaxweyne Bashiir ayaa go'aanka kaga dhawaaqay qasriga madaxtooyada ee magaalada Khartuum

Madaxweynaha waddanka Sudan, Cumar Xasan al-Bashiir, ayaa waxa uu ku dhawaaqay xukun degdeg ah, isagoo kala diray xukuumaddii federaalka sidoo kalana xilkii ka qaaday dhammaan barasaabyadii gobollada.

Mr Bashiir ayaa go'aankaasi waxa uu kaga dhawaaqay khudbad laga sii daayay taleefishinka oo qaranka ku socotay, hasayeeshee goor dambe ayaa waxa uu xubno ka tirsan ciidammada ammaanka waxa uu u magacaabay inay barasaabyo noqdaan.

Mar sii horraysay, Hay'adda Sirdoonka iyo Ammaanka Qaranka ee Sudan (NISS) ayaa waxa ay sheegtay in Mr Bashiir uu xilka ka degi doono.

Mr Bashiir ayaa waxaa diiradda lagu saarayay mudaharaadyo dowladda lagaga soo horjeedo oo dalkaasi muddo todobaadya ah ka dhacayay.

Dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay waddooyinka kaddib markii go'aankaasi loogaga dhawaaqay magaalada Umu Durmaan, qof goobjooge ah ayaa sidaasi sheegay, hasayeeshee waxaa durbadiiba booliska ayaa kaga hortagay sunta dadka kaga ilmaysiisa.

Khudbadda ayuu Mr Bashiir waxa uu ku waydiistay baarlamaanka inuu dib u dhigo isbadelka lagu sameynayo dastuurka taas oo u ogolaan laheyd inuu muddo xileed kale xilka u tartamo.

Mr Bashiir ayaa sidoo kale sheegay in mudaharaadyada lagu doonayo in dalka looga mid aan xasiloonayn.

"Waxaan guud ahaan dalka muddo sanad ah ku soo rogayaa xukun degdeg ah," ayuu yiri.

"Waxaan kala dirayaa xukuumadda heer federaal iyo sidoo kale barasaabyadii gobollada."

Saacado kaddib markii uu ku dhawaaqay xukunkaasi degdega ah ayuu Mr Bashiir waxa uu soo saaray laba dikreeto oo uu ku magacaabayo saraakiil ka tirsan milateriga iyo ciidammada ammaanka inay madax ka noqdaan 18-ka gobol ee dalkaasi.

Sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay in shan ka mid ah golaha wasiirrada ee xilka uu ka qaaday oo uu ay ka mid yihiin, midkii arrimaha dibadda, gaashaandhigga iyo cadaaladda, inay xilalkooda sii haysan doonaan.

Dibadbaxyada ayaa ka bilowday kaddib markii bishii Diseembar la jaray lacagihii lagu kabi jiray rootiga iyo shidaalka hasayeeshee markii dambe waxa ay dibadbaxyadu isu badaleen kuwo lagu muujinayo sida looga caraysan yahay xukunka madaxweyne Bashiir ee soo socday 30-ka sano.

In ka badan 1,000 qof ayaa waxaa lagu soo warramayaa in la xiray tan iyo markii ay mudaharaadyadu bilowdeen. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay sheegayaan in in ka badan 40 qof lagu dilay iskudhacyada dhexmarayay dibadbaxayayaasha iyo ciidammada ammaanka.

Dadka mudaharaadyada soo qabanqaabinayay ayaa waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi donaan ilaa Mr Bashiir uu xilka ka bannaynayo, waxaa sidaasi ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.

Mr Bashiir oo 75-jir ayaa bilowgii hore waxa uu adeegsan jiray erayo ad adag kaddib markii uu ku guulaystay dhowr doorashooyin oo la qabtay tan iyo markii uu awoodda afgambi kula wareegay sanadkii 1989.