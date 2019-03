Labo gabdhood oo Sacuudiga u dhashay oo qaylo dhaan diray

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption ,

Labo gabdhood oo u dhashay Sacuudi Carabiya ayaa dalbaday in la caawiyo kadib markii ay sheegeen in lix bilood ay sharci darro iyo xaalad hubanti la'aan ah ku joogeen magaalada Hong Kong kadib markii ay qoyskooda kasoo baxsadeen.

Rawan iyo Reem (maahan magacyadooda dhabta ah) ayaa sheegay in ay soo baxsadeen xilli ay bishii September ayaga iyo qoskoodu fasax ku joogeen dalka Sri Lanka.

Waxa ay doonayeen in ay tagaan dalka Australia, hase ahaatee waxay sheegeen in masuuliyiinta Hong Kong ay arrintaas ka hor istaageen.

Arrintan ayaa imaanaysa dhowr todobaad uun kadib markii gabadh dhalinyaro ah magangalyo laga siiyey dalka Canada.

Rawan iyo Reem ayaa ku andacooday in masuuliyiinta Sacuudigu ay isku dayeen in garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ay kagala laabtaan baasabooradooda.

Waxa ay sheegeen in sidoo kale ay iskudayeen in ay raacaan diyaarad aadaysa Dubai, si ay halkaas uga sii raacan diyaarad kale oo ay sii qabsadeen oo aadi lahayd magaalada Melbourne hase ahaatee laga joojiyey.

Marka la eego sharciga Sacuudi Carabiya, haweenku waa inay fasax ka helaan ragga qaraabadooda ah si ay u codsadaan baasaboor ama ay u aadaan dalka diabddiisa.

Cabsi dhanka nabadgalyada ah

Hablahaan oo da'doodu kala tahay, 18 jir iyo 20 jir, ayaa sheegay in aanay doonayn in ay dalkooda ku laabtaan waxa ayna ka cabsanayaan ciqaab iyo xataa in la dilo haddii ay laabtaan.

Mar ay la hadleen laanta BBC-da ee Afka Shiinaha ku hadasha, ayay gabdhahaan walaalaha ahi waxay sheegeen in ay soo maleegeen kaarto ay kusoo baxsadaan ayna arrintaas ku kalliftay in aanay wax karaamo ah ku haysan Sacuudi Carabiya.

Waxa ay sheegeen in la garaaci jiray, la bahdili jiray laguna khasbi jiray iyo ay guryaha uga shaqeeyaan ragga qaraabadooda ah.

"Noloshaydu waxay ahayd in aan ayaga uun u shaqeeyo, aad ayaan u niyad jabay, mana arkayn wax mustaqbal ah" ayay tiri Rawan.

" Wax dan ah kama aanay galayn baahidayda iyo waxbarashadayda toona - waxay diiradda saarayeen uun sidii ay iigu barbaarin lahaayeen in aan noqdo xaas wanaagsan."

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption ,

Qareenkooda ayaa sheegay in khamiista 28 Febraayo ay ku egtahay dal kugal kumeel gar ah oo ay siiyeen masuuliyiinta Hong Kong.

Haatan waxa ay jawaab ka sugayaan codsi ku aaddan in waqtiga dal kugalka loo kordhiyo, si ay codsi ugu dirsadaan dal saddexaad oo ay ku nabadgali karaan.

Gabadhahan walaalaha ah ayaa kunool cabsi tan iyo markii ay yimaadeen Hong Kong, waxayna aaminsan yihiin in qunsuliyadda Sacuudiga iyo qoyskooduba ay ku raad joogaan.

"waxaan 13 jeer u kala guurnay meelo kala duwan, hoteello, guryo iyo shakhsiyaad intaba" yay tiri Rawan.

Haweenkan ayaa BBC-da u sheegay in ay ka baxeen diintoodii ayna u baqayaan naftooda haddii si khasab ah loo celiyo. Xukunka qofkii diinta Islaamka ka baxa ayaa ah in la dilo, sida uu dhigayo sharciga Sacuudigu.