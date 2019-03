Image caption Qarax hore oo Muqdisho ka dhacay

Rasaas iyo Qaraxyo ayaa wali laga maqlayaa hoteelka Maka al Mukarama oo xalay fiidkii lagu qaaday weerar is qarxin ah, ka dibna rag hubaysan ay galeen.

Laamaha ammaanka ayaa iyo dadkii weerarka soo qaaday ayaa wali rasaas is waydaarsanaya.

Wararka laga helayo isbitaallada ayaa sheegaya in dhimshadu ay ku sii dhaw dahay labaatan, dhaawacuna uu 50 kor u dhaafayo.

Dr Cabdiqaadir oo ka tirsan isbitaalka Madina ayaa BBC-da u sheegay in ay hayaan siddeed ruux oo mayd ah isla markaana ay dabiibayaan in kabadan 30 ruux oo dhaawac ah.

Isbitaallada gaarka loo leeyahay iyo Isbitaalka kale ee Digfeer ee Turkidu ay dayac tireen ayaa la sheegay in la geeyay dhaawacyo kale.

Xaafaddaha ka ag dhaw hoteelka ayay u ahayd habeen cabsi badan oon laga seexan, sida uu ku soo warramayo wariyaha BBC ee Muqdisho.

"Waxaan fadhinay hoteelka maka al Mukarama oo an ku ballansanayn nin aan saaxiib nahay oo meesha aan isugu nimid, wax yar markii aan fadhinay ayaan maqalnay dhawr xabadood oo dhacaya, anaga oo is waydiinayna ayaa waxaa dhacay qarax wayn ood moodo sidii dhul gariir oo kale, dhismihii waynaa iyo dhulkii oo dhan ayaa noqday uuro madaw iyo boor is qabsaday, meel la aado iyo meel loo cararo ma jirin oo jahwareer ayaa dhacay" ayuu yiri Maxamed Ibraahim Macallimuu oo ka mid ahaa dadkii goob joogga ahaa.

"Aniga firir yar ayaa iga soo gaaray gacanta, waxaana ka mid ahaa dadkii ka soo baxay ee illaahay u fududeeyay, oo waxaanba ka soo baxay meeshii uu dhismuhu qaraxa ka saameeyay laftirkeeda," ayuu yiri saxafigaas goob joogaha ahaa.

Ma jiro war rasmi ah oo wali ka soo baxay dawladda Soomaaliya.

Dhanka kalana warbaahinta dawladda ayaan wali soo hadal qaadin weerarkan.

Ururka Al Shabaab ayaa qaraxyo iyo weerarro ay dad badan ku dhintaan ka gaysta magaalada Muqdisho.