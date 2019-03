Juan Guaidó oo dib ugu laabanaya Venezuela

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Juan Guaidó oo isku sheegay in uu yahay madaxweynaha ku meelgaarka ah ayaa shaaciyay in uu dalka Venezuela dib ugu laabanayo

Juan Guaidó oo sheegtay in uu yahaya madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Venezuela ayaa ku baaqay in dad badan ay sameeyaan mudaaharaad isaga oo ku dhawaaqay in uu dib ugu laabanayo dalkaas uu mashaakilku ka taagan yahay.

"Dadka reer Venezuela oo dhan waxaan ugu baaqayaa in ay bari 11 subaxnimo isku soo baxaan," ayuu Axaddii ku soo qoray Twitterka.

Guaidó oo aqoonsi ka haysta in kabadan 50 dal ayaa madaxweyne Nicolás Maduro ugu baaqay in uu is casilo.

Balse Maduro ayaa ku doodaya in uu yahay madaxweyne sharci ah, wuxuuna taageere ka haystaa Shiinaha, Ruushka iyo Cuba.

Ma cadda sida uu Venezuela ugu laaban doono iyo ficilka uu qaadi doono Maduro hadii Guaidó uu soo laabto.

Madaxa Arrimaha Dibadda ee Midawga Yurub Federica Mogherini ayaa ka digtay in waxyeelo loo gaysto Guaidó "ay keeni karto in xiisaddu ay ka sii darto" beesha caalamkuna ay arrintaas cambaarayn doonto.

Guaidó ayaa bishii hore u tallaabay xadka Colombia, intaas ka dibna wuxuu socdaal ku maray dalal dhawr ah oo Laatiin Ameerika ku yaalla, madaxweyne ku xigeenka dalka Maraykanka Mike Pence ayuuna kula kulmay Colombia, intii uu socdaalkaas ku jirayna wuxuu sidoo kale la kulmay madaxweynaha cusub ee Brazil Jair Bolsonaro.

Waraaq uu Twitterka soo dhigay ayuu ugu mahadceliyay dalalkaas.

Ninkan oo ah gudoomiyaha baarlamaanka oo mucaaradku u badan yihiin ayaa si iskii ah isugu tilmaamay madaxweyne bishii Janaayo, arrintaas oo qayb ka ahayd dadaal uu ku doonayay in xilka looga tuuro Maduro oo hogaaminaya dalka Venezuela oo mashaakil sii kordhaya ka taagan yahay.

Malaayiin dad ah ayaa dalkaas isaga qaxay, Guaidó ayaana Axaddii kula kulmay Ecuador.

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY Image caption Guaidó oo la kulmaya dadka dibad jooga ah ee dalkiisa

Dhanka kalana Maduro ayaa xiray xadka isaga oo wada dadaal uu ku hor istaagayo in ay dalka soo gasho mucaawino ay mucaaradku dalbadeen.

Ugu yaraan labo ruux ayaa ku dhimatay isku dhacyo dhexmaray ciidammada iyo dad mudaaharaadayay bishii hore.

Milatariga Venezuela ayaa aad u taageersan Maduro, inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in ay sii kordhayaan masuuliyiin ka goosanaya ciidammada.