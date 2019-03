Puntland oo calaf u qortay shimbiro badan

Lahaanshaha sawirka Degmada Gaalkacayo Puntland Image caption Muuqaalka sare ee magaalada

Maamulka dowladda hoose ee magaalada Gaalkacayo ayaa 3 kiish oo masago ah bishii u qortay illaa 400 oo shimbood oo ku nool magaaladaasi, kuwaas oo uu xanaaneeyo nin ka mid ah dadka deegaanka.

Sida lagu shaaciyay bog uu maamulka leeyahay, duqa magaalada Yaasiin Cabdisamad Cumar ayaa sidoo kale mushaar u qoray ninka xanaaneeya shimbiraha oo lagu magacaabo Cabdirisaaq Cabdi Cali.

Duqa magaalada ayaa yiri "Waxaan go'aansaday in Shiine uusan isku darin in uu banaanka wax kasoo uruuriyo iyo in uu isaga quudiyo".

Waxa uu intaas ku daray in 3 kiish oo calaf ah iyo mushaarka ninka ka shaqeeya ay bixinayso dowladda hoose ee Gaalkacayo.

Wariye Siciid Nadaara oo ku sugan magaalada Gaalkacayo ayaa BBC-da u sheegay in uu jiro nin kale oo oday ah oo isna xanaaneeya shimbiraha.

Mar sii horeysay waxaa baraha bulshada aad loogu baahiyay muuqaalka nin dhallinyaro ah oo Gaalkacayo ku sugan oo badbaadinaya shimbir koronto ay qabsatay. Arrinkaas ayaa waxa ay dhalisay in mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay la xiriiraan wiilkii ficilkaas wanaagsan sameeyay.

Shimbirahan calafka loo qorey ayaa lagu quudiyaa gudaha xeendaabka iskuulka Cumar Samatar ee Gaalkacayo, halkaas oo ninka quudiya uu xanaanaynayay muddo sanado badan ah.

Duqa Gaalkacayo ayaa sheegay in wax kasta oo baahi ah oo magaaladaas ka jira aanan loo raadinin hay'ado samofal ah

Waxa uu duqa sheegay in xayawaanka , gaar ahaan shimbiraha ay ka turjumayaan astaan nabadeed .

Magaalada ayaa dhowaan magaceedu kusoo baxay warbaahinta adduunka, balse siyaabo aan wanaagsanayn, kadib markii koox rag ah ay kufsi iyo dil isugu dareen gabadh 13 jir ah, hase yeeshee sheekadan waxa ay muujinaysaa in magaalada leedahay sheekooyin wanaagsan.