Stephen Hawking ‘indheer-garadkii’ la dayacay

Kalkaalisadii aqoon-yahan Stephan Hawking daryeelaysay ayaa lagu eedeeyay dayac iyo adeeg xumo uu kala kulmay mudadii uu xannuunsanaa.

Stephen ayaa u dhintay xanuun ku dhaca neerfaha maskaxda iyo xangulaha oo loo yaqaano (Danab maskaxeed) sannadkii 2018-kii.

Haweenaydan oo lagu magacaabo Patricia oo ah 61 jir u shaqeyn jirtay aqoon-yahanka caanka ah mudo 15 sanno ah ayaa la siiyay ganaax ku meel gaar ah sannadkii 2016.

Hey'adda Nursing and Midwifery Council ayaa ogaatay in aysan kalkaalisadani bixin adeeg tayo leh iyo in aysan siin xannaanadii uu u baahnaa aqoon yahay-kan geeryooday ee Hawking.

Haweenaydan ayaa u sheegtay wargeyska The Mail Axaddii in ay ka xannaaqsan tahay arrintan in ay ka hadashana eysan rabin.

Hey'adda NMC ayaa sameysay go'aan ay kaga qaadayaan ruqsada shaqada kalkaalisada haweenaydan loo haysto dayaca ay u geysatay aqoon-yahan geeryooday'

Matthew oo ah madaxa rugta caafimaadka jirka ayaa sheegay in uu si dhow xiriir ugala sameeyey arinkan qoyska aqoonyahanka geeryooday,waqti ay soo dhawdahay xuska ka soo wareegay dhimashadiisa.

Afhayeen u hadlay qoyska aqoon-yahanka geeryooday ayaa xusay in murugadan ay waqtigan soo gabagabowday balse aan loo baahnay in ay cidkale wajahdo arinkan oo kale sidoo kale waxay u mahad-celiyeen dadaalka ay bixisay hey'addan baaritaanka ku sameysay falkan.

Aqoon-yahanka wuxuu ku geeryooday gurigiisa oo ku yaalay magaalada Cambrige bishii maarso waqtigaas oo uu ahaa 76 jir la noolaa xannuunka (Danab maskaxeed) mudo 50 sanno ah.

Kumuu ahaa Stephen Hawking

Ninkan oo u dhashay dalka Britain ayaa ku caan baxay hindisihiisa fikradda cuf-is- jiidadka hawada sare ee loo yaqaano Black Holes (Daloolka Madoow), taas oo aysan jirin wax saamaynteeda ka badbaadi kara, xitaa shucaaca danabta isha aysan qabanaynin. (Cuf-is-jiidadka waa fikrad ka hadlaysa in qofka iyo wax kasta oo kale ay ka lumayaan miisaanka uu ku leeyahay dhulka, keeneysana in uu hawada u heebaabo sidii xaanshi oo kale).

Wuxuu ahaa ninkii koowaad ee curiyay fikradda loo yaqaano Cosmology (Xiddigis) oo ku saabsan xiddigaha, iyo koonka.

Cilmi seeyniska ka sokow, Stephen waxa uu kasoo muuqday taxanayaal badan oo Taleefishinada laga baahiyay.

Sidoo kale waxaa jiray filimaan isaga laga jilay, kaas oo jillaagii filimkaas sameeyay Eddie Redmayne uu ku guuleystay abaalmarinta Oscars.

Waxyaabaha aadka loogu xusuusto waxaa ka mid ah in sanadkii 1979-kii uu jaamacadda Cambridge ka qabtay xilka macalimada xisaabta, kaas oo uu hayn jirey seeynisyahanii qarniyo ka hor noolaa ee Sir Isaac Newton, aysana jirin cid gadaashiis qabatay shaqadaas.

Waxaa la sheegay in uu xitaa diiday abaalmarinta ugu sareysa ee boqorada Ingiriiska ay bixiso, sababtuna ahayn in uu ka xumaa dhaqaalaha yar ee ay dowladda ku bixiso seeyniska.

