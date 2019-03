Xujo-furka 'Qashin Uruurinta' ee baraha bulshada oo aad loo bogaadiyay

View this post on Instagram

| #trashtag | Все уже слышали про флешмоб #trashtag, участники которого собирают мусор и показывают результаты до и после? 💪 Это хороший повод вспомнить, какой вторая Ельцовка была до нашей уборки — по берегам валялись бутылки, а пластиковый затор не давал нормально течь реке. Участники «Чистых игр» преобразили речку, собрав вокруг неё 223 мешка мусора, 75% которого отправилось на переработку ♻ 18 мая мы продолжим преображать город и проведём первые игры в этом сезоне! До скорых встреч 💥 Фото @ostrovskajah 💚 #чистыеигры #новосибирск #сделаемпланетучище #добровольцы