Kuuriyada Waqooyi oo xarkaha u jaraysa Trump

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Wasiir ku xigeenka arrimaha dibedda Kuuriyada Waqooyo Choe Son-hui

Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa la sheegay in uu ka bixi doono wadahadalada kala dhaxeeya Maraykanka, islamarkaasna dib u bilaabi doono naaxinta hubka Niyuukleerka iyo tijaabada gantaalada oo hakad ku jirtay tan iyo intii ay wadahadalada u biloowdeen Maraykanka.

Wasiir ku xigeenka arrimaha dibedda Choe Sun-hui ayaa dublamaasiyiin shisheeye u sheegtay in Maraykanka "uu lumiyay fursad dahabi ah" markii ay kulmeen Trump iyo Kim Jong-un.

Kulanka labada nin ayaa mirodhal noqon waayay kadib markii uu Trump diiday in uu qaado cunaqabataynta saaran illaa Kuuriyada Waqooyi ay gebi ahaanba ka burburineyso goobaheeda naaxinta Niyuukleerka.

Kim ayaa lagu wadaa in uu dhawaan si rasmi ah u kala caddeeyo moowqifkiisa kama dambeyska ah sida ay sheegtay wasiirka.

"Ma jiro wax rabitaan ah oo aan u hayno in aan fulino dalabyada Maraykanka, mana doonayno in aan galno wadahadal caynkan ah" ayay Ms Choe kasoo xigatay wakaaladda wararka Ruushka ee TASS.

Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in kaliya ay dalbadeen in la qaado 5 cunaqabatayn oo arrimaha dhaqaalaha ah, islamarkaasna aysan codsanin in la wada qaado dhammaan cunaqabataynta oo dhan.