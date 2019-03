Maraykanka : Soomaalida lagu waayay xatooyo lacag dowladeed oo dhan $100 milyan

Image caption Ilhaan Cumar ayaa laga soo doortaa gobolkan

Guddi uu baarlamaanka gobolka Minnesota u saaray eedeymo qaar ka mid ah warbaahinta Maraykanka u jeedisay Soomaalida in ay dowladda ka lunsadeen lacag dhan $100 milyan oo doolar, kadibna lacagahaas lagu maalgaliyay Alshabaab ayaa ayaa sheegay in arrinkaas wax caddeymo ah loo waayay.

Taleefishinka FOX News ayaa sanado ka hor tabiyay in Soomaalida leh xarumaha lagu xanaaneeyo ubadka iyo dadka waayeelka ah ay lunsadeen lacag dhan $100 milyan oo doolar, kadibna lacagtaas loo diray kooxaha argagixisada sida Alshabaab.

Mahad Xassan oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida ayaa BBC-da uga waramay warbixinta "Waxaa soo baxday in Soomaalida aysan lacag argagixiso u dirin, in lacagta boqol milyan ay ahayd been abuur, waxaa kale oo jirta in wax siyaasiyiin ah oo dhankaas naga caawiyay uusan jirin" ayuu yiri Mahad.

Warbixinta oo ka koobnayd 69 bog oo baarlamaanka la horkeenay ayaase lagu sheegay in ay maqantahay lacag dhan 6 milyan oo doolar, hase yeeshee Mahad waxa uu sheegayaa in lacagtaas aysan Soomaali oo kaliya ku maqnayn.

Seynab Cabdullaahi Xaashi waxa ay ka mid tahay dadka leh xarumaha la eedeeyay midkood, waxayna sheegtay in xisbiga Jamhuuriga uu qorshahooda ahaa in ay doorashada ku galaan warbixintan .

Jaaliyadda Soomaalida ee Maraykanka ayaa aad uga banaanbaxay warbixinta, waxayna ku tilmaameen in ujeedka yahay in Soomaalida iyo dadka madoow la cunsuriyeeyo.