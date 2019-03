Dowladda Soomaaliya oo sharaxaad ka bixisay askar mushaar la’aan ka cabanaysa

Lahaanshaha sawirka . Image caption Madaxweyne Farmaaajo oo ku sugan magaalada Marka

Maalmihii lasoo dhaafay waxaa aad isu soo tarayay wararka ah in ciidanka militariga Soomaaliya ay mushaar la'aan yihiin, islamarkaasna muddo billooyin ah aan wax mushaar la siinin inkasta oo madaxda dowladda ay had iyo jeer ku celceliyaan in ciidanka mushaarkooda la siiyo.

Xaalada cabashada ciidanka ayaa shalay gaartay meeshii ugu darneyd kadib markii qeybta 12-ka April ay isaga baxeen deegaanka Dhanaane oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Marka, iyaga oo ka cabanaya mushaar la'aan muddo afar bilood ah.

Dhanaane ayaa ah meel aad muhiim u ah oo laga illaaliyo waddada xeebta marta ee isku xirta Muqdisho iyo Marka, halkaas oo ay ka dhaceen dagaalo badan oo lala galay ururka Alshabaab.

Jawaabta Wasaaradda Gaashaandhiga

Wasiir ku xigeenka gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sharaxaad ka bixiyay sida ay wax u jiraan, wuxuuna yiri "Askari kasta oo diiwaangalintiisa la xaqiijiyay waxa uu qaataa mushaarkiisa, oo si toos ah loogu shubo koontadiisa bangiga, waxaa kale oo loo bilaabay in $30 doolar oo raashiin ah koontadiisu loogu shubo, Ciddii la diiwaangaliyay ee aanan helin xuquuqdooda billaha ah, waxaa ku socota xaqiijin rasmi ah".

Sidoo kale waxaa hadal jeediyay abaanduulaha ciidanka xoogga Odawaa Yuusuf Raagge oo isagu tibaaxay in boqolkiiba 80% meel macquul ah ay hawsha ciidanka soo gaartay, wuxuuna intaas ku daray "Waxaa muhiim ah meesha loo socdo iyo ujeeddooyinka laga leeyahay diiwaangalinta, taas oo ah in askari kasta oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka uu helo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa".

Wasaaradda ayaa ciidanka Dhanaane fartay in ay yimaadaan xero ku taala deegaanka Jasiira oo ah duleedka Muqdisho, si halkaas loogu diiwaangaliyo, kadibna ay ku laabtaan xeradoodii Dhadhaane.

Qaar ka mid ah warbaahinta maxaliga ah ayaa dhowaanahan aad looga baahinayay ruwaayado laga jillay mushaar la'aanta ciidanka, iyada oo jillayaasha ay farta ku fiiqeen in mushaarkii $100-ka doolar ee askariga xoogga dalka la siin waayay, balse mushaarka $700 doolar ah ee askariga nabad suggida ay dowladda heshay.