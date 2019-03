Weerarkii Masaajidada : Baaritaan ku socda guryo Australia ku yaala

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Booliiska Australia oo baaritaano ka wadda magaaladii uu kasoo jeeday Brenton Tarrant

Booliska ayaa weeraray labo guri oo Australia ku yaala taasina waxay ahayd qayb ka mida baaritano lagu wado labadii weerar ee ka dhacay masaajidada magaalada Christchurch, New Zealand.

Konton qof ayaa ku dhimatay, dad kalena waa ay ku dhaawacmeen labadii weerar ee isku xigay ee jimcihii dhacay.

Brenton Tarrant, 28 jir oo u dhashay dalka Australia , ayaa waxa lagu soo oogay in uu dil wadareed geystay. Waxaa la aaminsan yahay in uu kaligiis fuliyay weerarka.

Eedesanaha ayaa waxuu ka yimid Grafton oo 600km (370 miles) waqooyiga u jirta magaalada Sydney ee caasimadda ah.

Masuuliyiinta New South Wales ayaa waxay baaritaan ku sameeyay guryo aan la sheegin kuwa ay yihiin oo ku yaala aagaarka xaafada Sandy Beach iyo Lawrence maalintii isniinta.

"Ula jeedada aasasiga ah ee hawlgalkan laga lahaa ayaa ahayd in la helo wax lagu caawin kara booliska New Zealand baaritaanadooda haatan u socda" , waxa sidaas yiri booliska South Wales..

Warbaahinta Australia ayaa sheegtay in guryaha mid ka mida ay lahayd Brenton Tarrant walaashiis. Booliska ayaa sheegay in qoyskiisa jooga Australia ay ka caawinayeen xogta .

Maalintii axadda, labo ka mida qoyska Tarrant oo ku sugan Grafton ayaa saxaafadda u sheegay in ay 'guud ahaanba ay la yaabeen' weerarka.

'Waxaan aad ooga xunnahay qoysaska dhibatada so gaartay, kuwa dhintay iyo inta dhaawaca ahba'. Adeerka Terry Fitzgerald ayaa u sheegay Nine News.

Eedesanaha ayaa isaga qareen isu noqon doona marka uu maxkamadda horteeda kasoo muuqdo, maadaamaa uu isaga diiday garyaqaankii loo qabtay in uu matalo.

Tan iyo markii uu eryay qareenkiisa wuxuu lahaa qorshe ah in uu isaga isku matalo maxkamadda dhagaysigeedaa xiga ee April, sida laga so xigtay wargeyska New Zealand Herald.

"Waxay iila muuqatay arrinkan mid iska cad maadaama uu isaga uu u muuqday inuu ahaa mid aad u dagan oo la fahmi karo, halka ay u muuqatay falka uu sameeyay inuu yahay fal caqli gal aan ahayn", waxaa yiri qareenkiisii hore Richard Peters oo la hadlayay wargeyska.

Ra'isuwasaaraha New Zealand Jacinda Arderna ayaa balan qaadday inay wax ka badeli doonto sharciga hubka iyadoo weerakani uu yahay kii ugu waynaa uguna xumaa ee qaranka.

Mudane Tarrant wuxuu si sharci ah u heystay shan qori wuxuuna haystay ruqsada hubka ee ay dowladda bixiso. Ma uusan lahayn wax diiwaan oo danbi ah mana uusan galin raadaarka ama diiradda laamaha ammaanka ee New Zealand ama Australia.