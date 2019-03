Lahaanshaha sawirka Getty Images

Xildhibaanad reer Denmark ah ayaa ka hadashay in loo sheegay in ay baarlamaanka ka saarto canug ay wadatay.

Mette Abildgaard ayaa sheegtay in ay ahayd markii u horraysay ee ay xildhibaannada dhex gaysto gabadheeda shanta bilood jirta, maadaama oo aabeheed ay u suuragali wayday in uu ka sii hayo.

Pia Kjaersgaard oo ah gudoomiyaha xildhibaannada iyo hoggaamiyihii hore ee xisbiga Danish People's Party ayaa la sheegay in ay xildhibaanadda u sheegtay in aan "carruurta laga ogolayn" kulamada baarlamaanka.

Kjaersgaard ayaa sheegtay in loo baahan yahay in xildhibaannada warcad laga siiyo arrimaha carruurta la xiriira.

Abildgaard oo Facebook soo dhigtay in ay aragtay xildhibaanad hore oo ilmaheeda la gashay gudaha xarunta baarlamaanka taas oo aan wax dhibaato ah kala kulmin.

Waxay sheegtay in ay xog haynta kula heshiisay "in haddii gabadheedu ay sawaxan yar samayso ay bixin doonto" maadaama oo gabadheedu ay jawi dagan ku jirtayna ay go'aansatay in ay gudaha la gasho.

Kjaersgaard ayaa markaas fariin dirtay si xildhibaanadda loogu sheego in ay canuga saarto, intaas ka dibna Kjaersgaard ayaa warbaahinta Ritzau u sheegtay "in xarunta xildhibaannada loogu talo galay mudaneyaasha balse aan loogu talo galin carruurr".

Afhayeen u hadlay ayaa warbaahinta BT ee Denmark ka soo baxday u sheegay in gudoomiyuhu ay raacaysay xeerka, canuguna uu carqaladaynayay kulanka.

Denmark ayaa ka mid ah dalalka ugu wanaagsan fasax yada la siiyo waalidka si ay carruurta wakhti ula qaataan dumarka dhalay ayaa loo ogol yahay 18 toddobaad oo fasax ah, labada waalidna waxaa loo sii ogol yahay 32 bilood oo labada waalid ay siday rabaan ay u qaybsan karaan.

Abildgaard ayaa sheegtay in ay go'aansatay in ay shaqada ku laabato si ay dimuqraadiyadda ugu adeegto.

Qof ayaa Facebook ku soo qoray haddii xildhibaannadu ay matalaan hooyooyinka, aabeyaasha iyo carruurta waa in loo fasaxaa hooyooyinka iyo carruurta.

Ma aha markii koobaad ee ay ciwaannada qabsato war ku saabsan siyaasi canugiisa la yimaada.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Jacinda Ardern ayaa noqotay masuulkii u horreeyay ee la doortay ee qaadata fasaxa umusha

Ra'iisulwasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa canugeeda la tagtay markii ay ka qayb gashay shirkeedii u horreeyay ee Qaramada Midoobay, waxayna noqotay hoggaamiyihii u horreeyay ee canug la taga kulanka Golaha Loo dhan yahay Qaramada Midoobay.