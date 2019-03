Barfuum buuq badan ka dhaliyay Israa'iil

Image caption Sawir laga dhex qaaday muuqaal xayaysiis ah oo lasoo duubay

Olole cusub oo xayaysiis ama iidheh looga gol leeyahay, balse uu kasoo muuqanaysa wasiirka caddaalada Israa'iil ayaa buuq badan ka dhaliyay dalkaas muddo yar uun ka hor doorashooyinka la qaban doono 9-ka bisha April ee baarlamaanka.

Muuqaal la baahiyay ayaa waxa kasoo dhex muuqanaya wasiirka Ayeley Shaked , iyada oo isku buufinaysa barfuum u eg in uu qaali yahay, balse magaciisa yahay Fascism ama Faqiistenimo.

Waa magaca barfuumka oo loola jeedo nidaamkii hoggaamiyihii Talyaaniga Benito Mussolini, kaas oo ku dhisnaa cunsuriyad, caburin iyo midab kala sooc.

Balse wasiirka ayaa sheegtay in muuqaalka uu ahaa mid maad ah, hase yeeshee xisbiyada ayaa sheegay in falka ay samaysay uu ka dhignaan karo in ay ansixinayso nidaamka fajiistenimada.

Iidhehyada ololaha doorashada ayaa laga mamnuucay warbaahinta la iska arko illaa marka ay doorashada ka dhimantahay 2 todobaad, balse xisbiyada ayaa isticmaalaya baraha bulshada.

Xisbi lagu magacaabo Kulanu ayaa isticmaalay muuqaal muujinaya jeer aad u buuran iyo kalluun kor u fuulaya geed.

Wasiiradda ayaa marka ay barfuumka isku buufiso waxa ay oranaysaa "Waxaa kasoo carfaysa dimoqoraadiyad".

Horey ayaa xisbiga wasiiraddan loogu eedeeyay afkaaro xagjirnimo ah