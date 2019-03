Trump oo weeraray Siyaasi geeriyooday

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Trump ayaa hadalladan jeediyay mar uu booqasho ku joogay Ohio

Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hadal ku weeraray Senator-kii geerioyoday ee lagu magacaabi jiray John McCain, isagoo ka cabanaya in uusan mahad celin ah ka helin aaskii qaran ee uu u sameeyay.

"Waan sagootinay, laakiin anigu ma aanan taageersanayn John McCain," ayuu yidhi madaxweyne Trump oo hadalkan sheegay mar uu booqanayay warshaqo ku yaalla gobolka Ohio.

MrTrump ayaa si isdaba joog ah maalmihii lasoo dhaafay eedeymo ugu jeedinayay siyaasiga geeriyooday oo Seenetor u ahaa gobolka Arizona, waxaana hadalladiisa ay dib u soo cusbooneysiiyeen murankii labadooda u dhaxeeyay ka hor inta uusan madaxweynaha noqonin.

Maxuu madaxwayne Trump yidhi?

Intii ay socotay booqashadii uu maalintii Arbacada ku tagay warshadda taangiyada ee magaalada Lima, ayuu madaxweynaha soo cusbooneysiiyay weerarka uu ku hayay Senator McCain.

"Waxaan u sameynay aaskii uu doonayay in loo sameeyo, taas oo madaxweyne ahaan la iiga baahan yahay inaan ansixiyo," ayuu ku yidhi shaqaalaha warshadda.

"Aniga arrintan waxba igama galin, ma aanan helin mahadnaq, taasina waa iska caadi".

Madaxweyne Trump ayaa oggolaaday in maydka McCain ay militariga kasoo duuliyaan Arizona ayna keenan Washington, laakiin koongareeska ayay aheyd cidii sida rasmi ah u oggolaaday markii dambe in senator-ka markii ugu danbeesay si fiican loo maamuuso.

Madaxwaynaha Maraykanka ayaa sheegay in McCain uusan shaqo fiican u qaban arimaha ciidamada, isagoo diidey in uu buriyo mashruuca Obama care waxuuna ku dhaleeceeyay in uu ka danbeeyay dagaalka ka socda Bariga Dhexe.

Wuxuu Trump eedeymahaas u jeediyay isagoo tix raacaya taageeradii uu McCain u muujiyay dagaalkii Ciraaq.

"Ma ahan qof an anigu ka helay , laakiin dadka qaarkiis way jecel yihiin, waxaan u maleynayaa waa arrin iska caadi ah".

Halkuu kasoo billowday khilaafka?

Maalinkii Sabtida ayay ahayd markii uu madaxwayne Trump dib u soo cusbooneesiiyay khilaafka u dhaxeeya isaga iyo xildhibaanka ka tirsanaan jiray aqalka sare, xilligaasoo uu bartiisa twitter-ka kusoo qoray hadalo xanaf ku ah John McCain.

Axaddii ayuu hadana Trump mar kale wax ka sheegay McCain, isagoo u adeegsanaya barahiisa bulshada.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Labadan siyaasi ayaa hdowr jeer oo hore isku dhacay

Markii ay saxaafadda wax ka waydiiyeen weeraradan joogtada ah ee uu ku hayo xildhibaanka aqalka sare ee geeriyooday ayuu ku jayaabay madaxwayne Trump "Waligeyba wan necbaa John McCain taasi isma badali doonto".

Dib markii loo eego khilaafka u dhaxeeya Trump iyo McCain wuxuu ahaa mid soo jiray ka hor xitaa intuusan Trump madaxwaynaha noqon oo uu ku jiray ol'olihiisii doorashada.

Sheekada oo dhan waxay soo bilaabatay sannadkii 2015-kii, markii John McCain uu cambaareeyay Trump una soo jeediyay eedeymo markii uu musharahxa ahaa, Trump ayaa markaas isaguna dhankiisa u jawaabay xildhibaanka.

Maxay ahayd falcelintii arrinkan ?

Weerarka Mudane Trump ee todobaadkan uu ku qaaday xildhibaan McCain ayaa waxaa kasoo horjeestay dad badan, waxayna dhalisay cadaadis fara badan in la saaro xisbiga Trump.

Johnny Isakson oo ah senator ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa dhaliil u jeediyay hadallada Trump.

"Waddanku waxuu u qalmaa sidan si ka fiican, qoyska McCain waxay sidoo kale u qalmaan sidan si ka fiican", ayuu yidhi Mr Isakson.

Sidoo kale Senator Lindsay Graham oo ay ka wada tirsan yihiin isla xisbiga Jamhuuriga ayaa McCain ku tilmaamay "Halyeey Mareykan ah".

"Waxay ila tahay hadallada uu madaxweynaha ka sheegayo Senetor McCain waxay isaga u xanuujinayaan si ka daran sida ay u xanuujinayaan dhaxalka Senetor McCain … ma jecleysto marka uu wax xun ka sheego saaxiibkey John McCain."

Qoyska Senator-ka ayaa sidoo kale Mr Trump usoo jeediyay eedeeymo.