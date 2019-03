Kurdiyiinta oo doonaya in la maxkamadeeyo maxaabiista Daacish

Lahaanshaha sawirka AFP

Maamulka dagaalamayaasha Kurdida ee waqooyiga Suuriya ayaa ku baaqay in la abuuro maxkamad caalami ah oo lagu lagu xukumo kumanaan xubnood oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Islaamiga ah (IS)

Sarkaal lgu magacaabo Abdul Karim Omar, ayaa BBC-da u sheegay in ay la tacaalayaa kumanaan in ay xaqiijiyaan kuwaas oo lagu qabtay magaalda ugu danbaysay ee ay kooxaha IS gacanta ku hayeen.

Jabhadda Kurdishka Suuriya ayaa qabsaday magaaladan usbuucii hore,ku dhawaad 1,000 dagaalyahano ajanabi ah ayaa lagu hayaa xeryha ay xukumaad Kurdida Suuriya.

Madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa ku farxay qabsashada magaalada Baghuz in kasta oo uu sheegay in uu Maraykanku wali ka shaki qabo khatarta kooxdani ay yeelan karto.

Kooxda IS ayaa soo xukumay dhul gaadhaya 88,000 sq km (34,000 sq miles) oo isugu jira Ciraaq iyo Suuriya.

Maraykanka ayaa aaminsan in wali is qarinayaan 20,000 oo hubaysan kuwaas oo ka tirsanaa kooxda IS,khatartooduna soo bixi karto marka nidaam yimaado.

Kooxahan gacacnta lagu hayo waxaa u badan dagaalyahano ka yimid wadamada galbeedka si ay uga barbar dagaalamaan kooxdii IS.