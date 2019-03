Weerar lagu qaaday masaajid ku yaala London

Image caption Booliiska ayaa waardiye ka haya masaajidka maanta oo jimce ah

Booliiska magaalada ayaa baacsanaya nin la sheegay in uu mid kale ku tooriyayeeya masaajid ku yaala bartamaha magaalada London.

Ninka la tooriyeeyay, markii dambana u dhintay ayaa la sheegay in uu yahay 20 jir, waxana uu falka ka dhacay masaajidka Reben Park ee bartamaha London.

Nin lagu magacaabo Bahir Mowlana ayaa sheegay in uu arkayay booliiska oo xiray labo qof oo masaajidka ku sugnaa

Balse booliiska ayaa sheegay in aysan jirin cid loo xiray falka dhacay, waxayna intaas ku dareen in weerarka dhacay uusan ahayn mid la xiriira arrimo argagixiso.

Lahaanshaha sawirka PA Image caption Ciidamo hubeysan oo masaajidka gudihiisa galay

Lahaanshaha sawirka PA Image caption Xildhibaan Westminster North Karen Buck ayaa sheegtay in ay aad uga murugootay waxa dhacay

Diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa dul meereysanayay masaajidka, iyada oo dusha laga eegayay qofkii meesha ka baxsaday.

Weerarkan dhacay ayaa imanaya xilli dadka dhegahooda uu kasii guuxayo weerarkii 50 ka qof lagu laayay ee ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand.

Masaajiddo ku yaala Ingiriiska, iyo Maraykanka ayaa loo sameeyay illaalo hubeysan, gaar ahaan maalmaha jimcaha si aysan u dhicin wixii ka dhacay Christchurch.

Weerarkii Christchurch

Dad goob joogeyaal ah ayaa sheegay in ay orad kaga baxsadeen rasaastii dhacaysay gudaha masaajid Al Nuur.

Muuqaal aan la xaqiijinin saxnimadiisa ayaa soo baxay, kaas oo tilmaamaya ninka weerarka gaystay oo isduubaya isaga oo rasaas furaya.

Mohan Ibrahim oo ku sugnaa masjidka ayaa warbaahinta Herald ee dalka New Zealand u sheegay "in markii hore ay u qaateen in shanqartu ay koronto tahay, balse ay dadkii billaabeen in ay kala yaacaan.

"Saaxiibbaday ayaa wali masaajidka ku jira"

"Saaxiibbaday ayaan wacayay balse waxaa jira kuwo aanaan wali is maqlin. Nolosha saaxiibbaday ayaan u baqayaa." ayuu intaas ku sii daray Mohan.

Herald ayaa ku warramaya in mid ka mid ah dadka weerarka gaystay loo malaynayo in uu Australia u dhashay, kaas oo qoray ujeedadiisa.

Ninkaas ayaa sheegay in uu taageerayo afkaarta midigta fog iyo in uu ka soo horjeedo soo galootiga.

Ra'isulwasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa weerarka ku tilmaamtay mid argagixiso saacado uun kadib markii uu weerarka dhacay.

Dhacdadan ayaa noqotay mid dunida gilgishay, islamarkaasna aad loo dhaleeceeyay.