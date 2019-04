Daabacaad cusub oo qisadii caan baxday ee Maana-Faay oo lasoo bandhigay

Lahaanshaha sawirka . Image caption Qoraa Maxamed Daahir Afrax

Kulan loo bixiyay Maana-faay cusub oo Yurub ka soo if- baxday ayaa lagu qabtay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden, kulankaan waxaa marti ku ahaa Qoraa Aqoon yahan ah oo lagu magacaabo Maxamed Daahir Afrax oo ahaa maskaxdii qalinka ku suureeyey qorista sheekadii xiisaha badnay ee Maana-faay.

Kulankan ayuu qoraa Afrax ku soo bandhigay qormo cusub oo daabacaad ah oo u sameeyey buugan oo xambaarsanaa sheekooyin xiisa badan oo is huwan kuwaas oo ka hadlayay wacyiga jira ee nolosha.

''Dareen aan dareemay in ay jiraan wax badan oo u baahan in lagu baraarujiyo dadka Soomaaliyeed,cuduro bulsho oo si xun u faafayay oo haddii aan wax laga qaban iigu muuqday in ay sababi doonaan burbur bulsho iyo mid qaran,markaa in xumahaas iyo cuduradaas bulsho iyo siyaasadeed ee jiray shaaca laga qaado oo banaanka la soo dhigo, si looga joojiyo ama looga xishoodsiiyo ku camal falkooda iyada oo loogu fasirayo luuuqad,hab farshaxan iyo hab faneed dadka u macaaneeya,markaas waxaa lagu sheegi karaa sheeko faneed casri ah oo diirada saaraysay xumo fal iyo dhibaatooyin bulsho '' sidaas waxaa BBC-da u sheegay Maxamed Daahir Afrax oo ah qoraaga buuga Maana-Faay.

Lahaanshaha sawirka . Image caption Dadkii kasoo qeybgalay bandhigga buuga

Martida Kulankan waxaa ka mid ahaa Qoraa Soomaaliyeed oo lagu xasuusto sheeko maqaam wayn ku yeelatay iyaduna dhulka Soomaalida waa Cabdulaahi Sheekh Xuseen Hanti-Wadaag oo qoray buugii Ayaan Daran.

''sheekadii Ayaan Daran waxay ku timid sannadkii 1970 kii dabayaqadeedii aniga oo ka shaqaynaya raadiyaha Muqdisho,dawladii kacaanka ee jirtay waxay go'aan ku gaartay haweenka sida qaldan u isticmaali jiray jirkooda loo sameeyo xirfaddo kale,waxaan ka mid ahaa wariyaal halkaas loo diray,waxaan waydiinayay hal su'aal oo ahayd maxaa kugu qasbay? Waxaan la kulmay gabar yar oo ilmo haysata oo bulshadu ku caydo,waxaan siiyay cajal kadib waxaan ka qoray sheekadii Ayaan Daran oo qofka akhriyaa uu qaadayo dareen ka duwan kii uu ka aamin Sanaa gabadhaa'' qoraaga buugii Ayaan Daran ayaa isna BBC-da u sheegay.

Lahaanshaha sawirka . Image caption Qoraa Cabdulaahi Sheekh Xuseen Hanti-Wadaag

Kulamada hal abuurka maskaxda qoraaga Soomaalida ayaa ah madal muhiim u ah dadka, gaar ahaan jaaliyadaha.

Boodhari Warsame waa cilmi baare isku hawla uruurinta suugaanta iyo asraarta taariikhaha Soomaalida wuxuu kulankan ku tilmamaamay mid muhiim u ah buslahada soomaalida.

Bulshadii ka qeyb gashay madashan ayaa soo dhaweeyay daabacaada cusub ee sheekada Maana-Faay oo ahayd qiso si taxane ah ugu soo bixi jirtay wargeyskii Xiddigta Oktoobar sannadkii 1979.

Sheekada Maan Faay ayaa lagu tilmaamay 'Hooyada Sheeko Faneedyada Soomaaliyeed', marka laga hadlayo tayada iyo curinta farshaxaneed ee lagu gudbiyay qisada.