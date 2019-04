Wiil naafoobay oo nolosha horumar cajiib ah ka sameeyey

Lahaanshaha sawirka Abdulahi Mohamed Amiin Image caption Waa wiil dhalinyara oo Soomaali ah Noolasha Horumar ka gaaray

Cabdulaahi Maxamed Amiin waa wiil soomaaliyeed ku nafoobay qarax ka soo gaaray Miino ay ku cayaarayeen isaga iyo saaxiibadii Soomaaliya, waxaana la jaray labada gacmood, noolasha ayaana ku adkaatay waayo noloshiisa ayaa ku tiirsanayd caawimaad uu ka heli jiray eheladiisa, muddo dheer ayuu ku fakaray in uu noloshiisa maareeyo sida in uu wax u barto sida caruurta aan naafada ahayd oo kale, himiladaasi way ku adkaatay in uu ka helo Soomaaliya oo waqti adag ku jirtay.

Burburka Soomaaliya wuxuu si gaar ah u saameeyey dadka naafada ah oo aan gabi ahaanba lahayn xaquuq, sida Iskuulada gaarka ah iyo adeegyada muhiimka ah, marka ay timaado xaaladda naafada, waxaa jirta in lasyku caayo qofku hadii uu laxaadkiisa ay wax ka maqan yihiin sida in laguu bixiyo magaca xubinta qofka ka maqan (Lug yar, cawar, gacamay iwm.)

Cabdulaahi wuxuu ku fakaray in uu dibada u raadsado xaquuqda uu raadiyay, wuxuuna fursad dagaansho ka helay wadankaasi Norway.

''Waxaan ka helay Norway dagaansho waxaan markiiba ka helay talo wanaagsan nin aan wada daganayn wuxuu igu dhiiri galiyay in aan barto luuqada dalka Norway, waddan kaygii waxba kuma soo baran, kadib waxaan bilaabay aqoonta dugsi dhexe, waxaan xasuustaa waxaan noqday ardayga ugu liitay xisaabta balse mudo yar Kadib waxaan noqday ninka ugu sareeyay xisaabta markii aan dhamaynayay dugsiga sare, waxaan sii watay waxbarashada jaamacadda, waxaa igu dhiiri galiyay Dr Gaas oo ii sheegay in aan wax qabsan karo haddii aan dhameysto jaamacadda sidaas ayaan ku diyaariyay shahaadadaydii koowaad ee Bachelor waxaan diyaariyay aqoonta deegaanka iyo horumarinta'' sidaa waxaa BBC-da u sheegay Cabdullaahi.

Abdulaahi wuxuu sidoo kale qaatay xirfado badan oo la xiriira sida isticmaalka Computer,Qalinka, Mobilka iyo Cunta karinta, waqtigan waxa uu ka fiican yahay dad badan oo aan naafo ahayn.

Xagee hiigsanayaa Cabdullaahi

Cabdullaahi isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yiri ''soomalaidu waxay ku mahmaahdaa, Soomaali in uu macaan yahay ninkii ah ayaa og, waxaana rabaa in aan sameeyo goobo lagu barto xirfadaha dadka baahiyaha gaarka qaba oo aan soomaaliya tago si aan u caawiyo dadkaasi, maadaamaa aan dareemay dhibka ay leedahay in aad dad ku tiirsanaato, waxaan rabaa in qof walba oo naafo ah uu helo fursada aan helay, maanta waxaan leeyahay qoys qof walba wuxuu gaari karaa heerka uu rabo sidii ay u gaareen Warsame Indhool iyo nin masuul ka noqday UK oo indho aan lahayn, waqtigan waxaa aniga igu tiirsan eheladayda oo aan lacag u diraa''.

Waxaa jirta dhibaato soo wajahda dadka naafada ah oo aan waddamada qaar ka helin xuquuqda ay u baahan yihiin