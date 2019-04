"Waxaan sameeyay barnaamij sahlaya in qofka uu maalgashan karo Soomaaliya meel walba oo uu dunida ka joogo"

Lahaanshaha sawirka Maxamed Maxamuud Jimcaale

Maxamed Maxamuud Jimcaale waa wiil Soomaaliyeed oo muddooyin dheer oo uu ku noolaa qurbaha xirfadiisuna ahayd IT wuxuuna alifay mashruuc loo yaqaano, AgriKaab, Mashruucan ayaa ka shaqeeya Beeraha iyo Xoolaha,habkan oo ah mid casri ah kana duwan habkii soo jireenka ahaa ee Soomaalidu ay uga shaqeysan jirtay Beeraha iyo Xoolaha, fikirka mashruucan Jimcaale wuxuu aasaasay sannadkii 2016-kii si uu caawimaad uga gaysto Abaaraha Bariga Afrika,

"Fikirkan wuxuu igu dhashay kadib markii aan warbaahinta ka maqlay marar badan in dalkii Abaaro is dabajoog ah ka dhaceen, dadkii beeralayda ahaa ama xoolo dhaqatada ahaa ay magaalooyinkii soo galeen, waan fakaray kadib ayaan go√°ansaday in aan habkan casriga ah ee hab beereedka Green Houses iyo xeryaha xoolaha lagu dhaqo sameeyo si aan shaqo abuur ugu samayno dadka xoolaha dhaqda ama wax beerta iyo kuwa ka ganacsada waxaan ku leenahay caasimada dalka ee Muqdishu xeryo beero nooca casriga ah oo aan u baahnayn biyo badan waxaan iibinaa qaybaha kala duwan ee qudaarta."

Sidoo kale waxaan iibinaa caanaha Geela oo qof walba aan ugu geyno goobtiisa, waxaan shaqo abuur u samaynay ilaa 20 qof oo u badan dadkii hore uga soo dhamaadeen xoolahoodii ama beerahoodii, waana fakarka aan u sameeyey shirkaddan Agri-Kaab" sidaas waxaa BBC-da u sheegay Jimcaale oo ah madaxa shirkadda AgriKaab

Dadka Soomaaliyeed noloshoodu aad ayay ugu tiirsan tahay xoolaha gaar haan Geela oo aad ku maqlayso suugaanta sidii ay uga gabyi jireen muhiimada uu u leeyahay nolosha Soomalaida, abaaro soo noqnoqday iyo dadkii oo ku soo batay magaalooyinkii kadib waxaa yaraaday caanihii laga heli jiray Geela, si baahidaa loo daboolo shirkadan ayaa ka mid ah shirkado dhawr ah oo Geela ku xannaaneeya magaalooyinka si dadku u helaan Caano saafi ah.

Jimcaale ayaa ku dheeraaday in ay dalka ku soo kordhiyeen farsamo Cusub oo lagu heli karo waqti walba Caano Iyo Khudaar aad u baahantahay adiga oo aan ka fogaan Magaalooyinka.

"Shirkaddeenu waxay kaga duwan tahay kuwa kale xoolaha aan ku hayno xeryaheena ama Moorooyinka xoolaha waxaa iska leh dadka soomaalida iyo cid walba oo maalgashata dal iyo dibadba ha joogaane waxaan u samaynay APP-ay kala soo dagayaan Mobilka oo ay kala soconayaan Geela ama Beerta si ay u helaan Faa'íidadaa caanaha, kadib lacagtooda ayaa loo diraa, kaliya waxaan bixinaa adeeg in qof walba amaanadiisa aan ugu xifdino, saamiya ayaa jira uu qof walba oo aduunka jooga uu naga iibsan karo ama uu iska iibin karo, ugu yaraan 50 waddan oo aduunka ah ayaanna macaamiil iyo maalgashi ku leh shirkadeena,"

Dalka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka ugu Khayraadka badan dhanka wax soosaarka Kaluunka, Beeraha Ivo Xoolaha.

Qaar ka mid ah dhalinyarada qurbo joogta Soomaalida ayaa bilaabay in ay dalka dib ugu soo celiyaan fakar cusub oo ganacsi si ay u horseedaan shaqo abuur horseeda in dhalinyaro badan oo dalka ku nool ay ka baaqsadaan tahriibka ay ku dhintaan boqolaal soomaali ah oo doonaya in ay nolol iyo shaqo u raadsadaan wadamada reer Galbeedka.

