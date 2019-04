Ivanka Trump oo diiday xil muhim ah oo uu aabaheed u soo bandhigay

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Ivanka Trump oo booqasho ku joogta dalka Ivory Coas

Ivanka Trump ayaa xaqiijisay in ay diiday qabashada xilka madaxa bangiga aduunka ka dib markii uu aabaheed u soo bandhigay .

Toddobaadkii aanu soo dhaafnay ayay ahayd markii Donald Trump uu u sheegay wargayska The Atlantic in uu gabadhiisa waydiiyay in ay doonayso xilka ugu sareeya ee Bangiga aduunka "sababtoo ah waxa ay ku wanaagsan tahay xisaabta ".ayuu yiri.

Markii la waydiiyay ayaa waxa uu sheegay madaxwayne Trump in ay u sheegtay"in ay ku faraxsan tahay shaqada ay imika hayso ee la taliyaha aqalka cad.

Ivanka Trump ayaa ku lug lahayd soo xulista madaxa bangiga aduunka oo loo soo xulay dhaqaalayahanka u dhashay Mareykanka David Malpass.

Mrs Ivanka oo la hadashay wakaalada wararka ee AP xilli ay safar ku joogtay Ivory Coast, ayaa waxay sheegtay in aabaheed uu u soo bandhigay shaqadaasi "uuna su'aal ahaan u waydiiyay ", balse ay diiday codsigaasi.

Waxa ay intaa ku dartay in Mr Malpass uu qaban karo "shaqo wanaagsan".

Mar wax laga waydiiyay in madaxwaynaha uu u soo bandhigay shaqooyiin kale oo muhim ah waxa ay ku jawaabtay "taasi waa mid sir ah oo inaga dhaxeysa aniga iyo isaga.

Wareysigii ugu dambeeyay ee uu bixiyay Mr Trump ayuu ku sheegay in dhowr xil oo muhim ah oo uu ka mid yahay xilka danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay uu la damcay gabadhiisa sababtoo ah buu yiri "waxaan rumaysanahay in ay leedahay dublamaasiyad dabiici ah".

Balse waxa uu sheegay in looga digay in uu soo magacaabo sababtoo ah"waxay igu dhaheen waa eex, iyada oo aysan jirin wax eex ah"..

Ivanka Trump ayaa imika booqasho ku maraysa qaar ka mid ah dalalka qaarada Afrika halkaasi oo ay u ololeynayso hormarinta dumarka.