Majaajileyste ku guuleystay xil madaxweynanimo

Presidential election results. Second round

Latest as of 17:00, 21 April, Kiev time (BST +2). 0.0% of votes counted

UKRAINE Turnout: 0.1%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Lviv Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Transcarpathia Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Mykolayiv Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Ivano-Frankivsk Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Volyn Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Rivne Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Ternopil Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Vinnytsia Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Dnipropetrovsk Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Donetsk Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Zhytomyr Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Zaporizhzhya Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Kiev region Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Kirovohrad Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Luhansk Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Odesa Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Poltava Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Sumy Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Kharkiv Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Kherson Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Khmelnytsky Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Cherkasy Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Chernivtsi Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky:

Chernihiv Turnout: 0%

Turnout: Votes for each candidate (%): Petro Poroshenko: 0

Volodymyr Zelensky: 0

Petro Poroshenko:Volodymyr Zelensky: