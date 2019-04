Hogaamiyaha mucaaradka Turkiga oo la weeraray

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Kemal Kılıçdaroğlu ayaa ka qeybgalayay aaska askari Turkiga looga dilay xuduuda Ciraaq

Hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga ee CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, ayaa waxaa weeraray dad caraysan xilli uu ku sugnaa aas caasimada Ankara loogu sameynayay askari laga dilay milateriga dalkaasi.

Muuqaal la baahiyay ayaa muujinaya ninkaasi oo lagu xoonsan yahay iyadoo qaar kamid ah dadka caraysan ay isku dayayaan inay feer la dhacaan.

Ciidamada ammaanka ayaa Mr Kılıçdaroğlu ka waday meesha, waxaana uu galay guri meesha ka ag dhawaa ilaa inta ay ka dareerayeen dadka caraysan.

Mr Kılıçdaroğlu ayaa ka qeybgalay aaska si uu uga tacsiyeeyo askariga Turkiga looga dilay dagaal ay milateriga dalkaasi kula galeen xooggaga Kurdiyiinta ee PKK meel u dhaw soohdinta Ciraaq.

Xaaladda degdegga ah ee Turkiga oo la kordhiyay

Erdogan "Haddii Maraykanka haysto iPhone, Samsung ayaan heli karnaa"

Xildhibaanno lagu xiray Turkiga

Qaar kamid ah dadka ka qeybgalayay aaska ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin in hogaamiyaha mucaaradka uu goobta joogo, waxaana arinta ay markii dambe isu bedeshay gacan ka hadal sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Turkiga, Anadolu.

Xisbiga CHP ayaa qiray in Mr Kılıçdaroğlu la weeraray, balse ma aanu sheegin inuu dhaawac soo gaaray iyo in kale. Waxa uu intaa ku daray in tallaabo sharci laga qaadi doono "dembiilayaasha falka geystay".

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Mr Kılıçdaroğlu ayaa la sheegay inuu fiican yahay.

Xisbiga talada haya ee AKP iyo siyaasiyiinta wadaniyadu ku dheertahay ayaa ku dhaliiyay Mr Kılıçdaroğlu inuu wada shaqeyn la leeyahay xisbiga Kurdiyiinta u janjeera ee HDP. Xisbigaasi ayaa beeniya inuu xiriir kala dhexeeyo xooggaga la dagaallamaya Turkiga.

Xiisad ayaa ka taagneyd Turkiga tan iyo markii uu xisbiga mucaaradka ah ee CHP ku guulaysatay kuraasta maayarada Ankara iyo Istanbul, taasoo guuldarro weyn ku noqotay xisbiga AKP ee uu hogaamiyo madaxweyne Erdogan.

Xisbiga AKP ayaa dood ka keenay guusha musharraxa xisbiga CHP ee maayarnimada Istanbul, Ekrem Imamoglu kaasoo codad aan sidaa u badneyn uga adkaaday musharraxii xisbiga talada haya.

Dib u tirin lagu sameeyay codadkii la dhiibtay ayaa guddiga doorashada waxa uu ku go'aamiyay in Mr Imamoglu uu ku badiyay codad dhan 13,000, sidaana uu ku noqday maayarka sharciga ah.