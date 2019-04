Ilhaan iyo Twitter maxay ka wada hadleen kulankii Trump ka dib?

Lahaanshaha sawirka Reuters/ Getty

Twitter iyo Ilhaan Cumar ayaa ka wadahadlay mowqifka shirkadda ee ku aadan muuqaal uu madaxweyne Trump soo dhigay oo markii dambe horseeday in dil loogu hanjabiyo xildhibaannada Soomaalida ah ee Aqalka Kongareeska ka tirsan.

Trump ayaa soo dhigay muuqaalkii hore ee daaraha Maraykanka ee diyaaradaha lagu qarxiyay 11 Sabteembar ee sannadkii 2001, isaga oo ku soo daray qayb ka mid ah hadal ay Ilhaan tiri balse lakala reebay.

Ilhaan hadalkeeda qaybta laga soo jaray een la dhamaystirin waxay uga hadlaysay Islaam nacaybka.

Agaasimaha guud ee shirkadda Jack Dorsey ayaa khadka taleefanka kula hadlay Ilhaan waxayna waydiisay sababta ay muuqaalkaas ugu ogolaadeen in Twitterka lagu baahiyo, sida uu ku warramay wargayska Washington Post oo qof soo xiganaya.

Dorsey ayaa markaas sheegay in muuqaalka madaxweynuhu uusan meel uga dhicin shuruucdii u daganayd Twitter-ka, sida uu wargeyska u xaqiijiyay qof labaad oo shirkadda Twitter ka tirsan.

Dorsey ayaa intaas ku daray in meelo ka baxsan Twitterka xataa lagu isticmaalay isla muuqaalkaas.

Twitterka oo war qoraal ah soo saaray ayaa xaqiijiyay in wicitaankaasi uu jiro "intii uu wadahadalkaasi socday Dorsey wuxuu carabka ku adkeeyay in ay Twitterka mamnuuc ka tahay in dil la isugu hanjabo, dadka la kiciyo ama nacayb lagu faafiyo" ayay shirkaddu tiri.

Trump iyo Twitter oo si adag u wada hadlay

Madaxaweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Aqalka Cad kula kulmay Jack Dorsey oo wax ka aasaasay barta ay bulshadu ku xiriirto ee Twitter, si ay uga wada hadlaan baraha bulshada.

Shirkadda Twitter oo war qoraal ah soo saartay ayaa sheegtay in labada masuul ay ka wada hadleen "sidii loo difaaci lahaa wadasheekaysiga caafimaadka qaba ee bulshada" ka hor doorashada guud ee Maraykanka ka dhacaysa sannadka 2020ka.

Lahaanshaha sawirka AFP/Getty/EPA Image caption Madaxweyne Trump iyo agaasimaha guud ee shirkadda Twitter Jack Dorsey

Horraan ayuu Trump u sheegay in shirkaddu "ay gacan bidixayso" isaga.

Trump ayaa Twitter-ka soo galiyay sawir lagu qaaday xafiiska madaxweynaha ee Oval Office oo ay ku wada jiraan Dorsey iyo isaga, wuxuuna ku tilmaamay "kulan muhiim ah".

"Waxyaabo badan oo shirkaddooda ku saabsan iyo kuwo kale oo guud ahaan baraha bulshada ku saabsan ayaan ka wada hadalnay" ayuu soo qoray Trump.

Dorsey ka jawaabay Twitterka madaxweynaha ayaa u mahadceliyay.

"Twitter-ku wuxuu u furan yahay dhammaan wadasheekaysiga bulshada, waxaana doonaynaa in aan ka dhigno meel fayaw oo shacab, ayuu soo qoray agaasimaha guud ee Twitter.

Kulankan ayaa yimid saacado uun ka dib markii madaxweynuhu uu soo dhigay labo qoraal oo uu ku sheegayo fikirkii uu muddada dheer qabay ee ahayd in shirkaddu aysan siyaasadda dhexdhexaad ka ahayn.

Wuxuu sheegay in shirkadda Twitter "aysan si wanaagsan ula dhaqmin, marka ay timaaddo Jamhuuri ahaan" wuxuuna ku eedeeyay in ay xaddido dadka xogta uu soo dhigo la socon kara.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Madaxweynaha Maraykanka ayaa Twitter-ka u adeegsada in uu ku dhaliilo saxafiyiinta, siyaasiyiinta iyo dalalka adduunka qaarkood

"Dad badan ayay ka reebaan in ay igu taxmaan, dad badan ayaana arrintaa ka cabta," ayuu yiri Trump wuxuuna intaas ku daray in dadka ku taxan ay aad uga badnaan lahaayeen inta ay hadda yihiin haddii Twitter-ku uusan siyaasad ciyaarayn".

Shirkadda ayaa si joogto ah u diidda eedaymaha sheegaya in aysan dhexdhexaad ahayn.