Wargeyska The Star: Kenya waa inay ka digtoonaataa ciidammada Danab ee Soomaaliya

Lahaanshaha sawirka SONNA Image caption Ciidanka Danab ayaa ah kuwa uu tababaray Mareykanka

Wargeyska The Star, ee ah kan saddexaad ee loogu akhris badan yahay Kenya, ayaa qoray maqaal uu cinwaan uga dhigay "Kenya waa inay si qoto-dheer ula socotaa dhaq-dhaqaaqyada Soomaaliya".

Wargeyska ayaa ku baaqey in Kenya ay ka digtoonaato ciidammada Danab ee loo sameynayo Soomaaliya iyo iskaashiyada kale ee Soomaaliya ay ku tallaabsanayso.

The Star ayaa sheegay in ay dhacday booqasho heerkeedu sarreeyo oo ay Soomaaliya ku tageen mas'uuliyiin sare sare oo Maraykan ah, kuwaas oo kala ahaa Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya, Donald Yamamoto, iyo hoggaamiyaha ciidammada Maraykanka ee Afrika (AFRICOM) General Thomas Waldhauser. Waxay labada mas'uul kulamo la yeesheen Ra'iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo saraakiil sar sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya.

Wargeyska wuxuu sheegay in wadahadalladaasi diiradda lagu saaray iskaashi amni oo dhexmaro labada dhinac, siiba in la sii hormariyo ciidammada Soomaaliya ee Danab oo tayadoodu sarreeyso.

Danab, ayuu Wargeyska sheegay in lagu tilmaami karo ciidammada ugu tayada sarreeyo Soomaaliya, kuwaas oo yeelan doono ilaa shan guuto.

Wargeyska waxaa uu sidoo kale soo qaatay shirkii Maraykanka ku dhexmaray Ra'iisalwasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, iyo la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweyne Donald Trump, John Bolton. Waxaa shirkaasi sidoo kale ka qeyb-galay Wasiirka arrimaha horumarka ee Norway, Dag Inge Ulstein, taas oo loo baahan yahay, sida wargeysaka sheegay in Kenya aysan u deymo la'aanin maadaamma ay arrintu la xiriirto shidaalka laga helay badweynta Hindiya.

Lahaanshaha sawirka The Star, Kenya Image caption Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxaa hareeyay muranka badda ee soo kala dhex-galay

Wargeyska ayaa sheegay in Maraykanka uu doonayo in ciidammadiisa kala soo baxo waddamo ay Soomaaliya ka mid tahay, iyadoo ciidammada Maraykanka ay haatan ku dhex-jiraan ciidammada Danab, oo loo diyaarinayo inay Al-Shabaab la dagaallamaan.

Wargeyska waxaa uu is weydiiyay sababta ay Kenya dhibbane ugu tahay "argegixisada". Waxaa kale oo is weydiiyay cidda ay tahay inay difaacdo madaxbanaanida Kenya, iyadoo dalalka kale ay arrintaas ka fakarayaan.

Muranka Badda Kenya iyo Soomaaliya

Wargeyka wuxuu is weydiinayaa sababta ay Soomaaliya xilligan u dardargelisay inay waddamo kale u raadsato dhaqaale.

Waxaa kale oo uu Waregsyka is weydiinayaa sababta ay Kenya uga hadli la'dahay kiiska maxkamadda cadaaladda ee dunida ee la xiriira muranka badda Soomaaliya iyo Kenya, maadaama bisha September ay soo dhawdahay, xiligaas oo uu wargeyska sheegayo in la filayo inuu soo baxo go'aanka maxkamadaasi.

Wargeyska ayaa sheegay in aysan suuragal ahayn in danaha Kenya ay iska indha-tiraan madaxda dalka iyo waddamada kaleba, wuxuuna inta raaciyay waxa ku dhacay go'aankii ahaa in la xiro xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, iyo in waaxda socdaalka ay diyaar u tahay in shacabka ay la wadaagto dadka ajnebiga ah ee ku sugan gudaha Kenya.

Waxaa uu wargeyska warkiiska ku gaba-gabeeyay su'aal ah sida ay dowladda Kenya u kormeerto goobaha xuduudda ah ee dalka laga soo galo, si loo ilaaliyo danaha shacabka reer Kenya.