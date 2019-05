Niman cunto macaan doontay oo milkiilihii makhaayaddu soo laayay

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Waxay arrintu ka billaabatay labo ruux oo cashaynaysay ayaa ka cawday in cunto khaldan loo keenay ka dibna rabshad ayay ku dambaysay, sida ay sheegeen booliiska waqooyiga Austria.

Dalxiiseyaasha ayaa inta badan aada deegaanka Bad Schallerbach ee dalka Austria iyaga oo u xilanaya waddooyinka qurqurxda badan ee lagu lugeeyo, ammaanka iyo waliba jawiga deggan.

Balse habbeennimadii Arbacada labo ruux ayaa casho doontay waxayna soo laabteen iyagoo nabarro ku yaallaan.

Booliiska ayaa sheegay in ninkii makhaayadda lahaa oo 56 jir ah uu cabashadii loo so gudbiyay kaga jawaabay in uu wajiga kaga dhufto cuntadii.

"Waxan oo kale waligay lama kulmin," ayuu yiri mid ka mid ah macaamiisha sida ay qortay bar internetka ku taalla oo adeegyada lagu qiimeeyo, qofkaas ayaa intaas ku sii daray in milkiilaha makhaayadda uu u muuqday nin khamraysan.

Aflagaaddo badan ayuu u gaystay ayay dhaheen, markii mid ka mid ah uu isku dayay in uu booliiska wacana ninkii makhaayadda lahaa ayaa u gacanqaaday.

Macaamiishii waxyeelladu soo gaartay ayaa waddada u cararay, arrintaas ayaana horseeday in qoys afar ruux ka koobnaa ay iyagana isaga dareeraan makhaayadda.

Booliiska ayaa sheegay in ninka makhaayadda leh iyo labadii nin ay isku dhaceen, mid ka mid ah oo 43 jir ahna ay nabarro soo gaareen.

Marka ay booliisku soo gaareen goobta wali aflagaadada ayuu sii waday, wixii dhacayna waa la diiwaangaliyay.

Warbaahinta Austria ayaa sheegtay in makhaayadda ay arrintaasi ka dhacday ay tahay mid caan ku ah cuntooyin guriga lagu soo kariyo, dadka inta badan tagana ay yihiin qolyaha buuraha fuula, kuwa baaskiil wadidda jecel iyo dadka kale ee socotada ah.