Shirkadda Facebook oo mamnuucday shaqsiyaad halis ah

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY Image caption Milo Yiannopoulous, Alex Jones iyo Louis Farrakhan ayaa Facebook laga mamnuucay

Barta ay bulshadu ku xiriirto ee Facebook ayaa hadallo nacayb ku salaysan ku eedaysay Alex Jones oo daadihiya barnaamij ka baxa barta InfoWars oo siyaasaddeedu garabka midig tahay, tafatiraha bartaas ee UK Paul Joseph Watson iyo Milo Yiannopoulos oo horay tifaaftire uga soo noqday Breitbart News.

Louis Farrakhan oo hoggaamiya Nation of Islam oo soo bandhigay aragti Yuhuudda ka dhan ah ayaa laga reebay dadka laga mamnuucay Facebook.

Facebook ayaa horay u sii mamnuucay qolyaha Islaamka ka soo horjeeda ee UK ku sugan sida kooxda Britain First.

Mamnuucitaankan u dambeeyay ayaa sidoo kale saamaynaya Instagram oo shirkadda Facebook ay leedahay.

"Markaste waan mamnuucnaa shaqsiyaadka ama ururrada buunbuuniya ama dhiirigaliya rabshadaha iyo nacaybka, afkaartay doonaanba ha qabaan," ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay shirkadda Facebook.

"Waa mid baaxadwayn hannaanka aan ku qiimaynno dadka meel uga dhaca shuruucda shirkadda, waana taas midda keentay go'aanka aan ciwaannadan ku xirnay maanta."

Kooxda la mamnuucay waxaa ka mid ah Paul Nehlen oo ku kalax tagay la waynida caddaannimada, Laura Loomer oo u ol'olaysa islaam nacaybka taas oo haysata dad badan oo baraha bulshada kaga taxam.

Bishii Nofeembar ayay Luuma gacmaha iska xirtay iyadoo hortaagan dhismaha shirkadda Twitter ee magaalada New York, iyadoo ka cabanaysa in bartaas laga mamnuucay.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Laura Loomer ayaa ka mid ah dadka la mamnuucay

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Paul Nehlen

Sikastaba ha ahaatee Facebook ayaa lagu dhaliilay in uu bixiyay digniin ku aadan tallaabada uu qaadayo, waxaana loo arkay in uu bixiyay fursad ay dadkaasi meelo kale ooga ballan sadaan dadkii ku xirnaa.

Alex Jones ayaa Khamiistii Facebook kaga hadlay mamnuucidda lagu soo rogay

"Meeshan waa la iga mamnuucayaa," ayuu Yiannopoulos ku soo qoray Instagram-ka wuxuuna dadkii ku taxnaa u sheegay in ay emailkiisa rukuntaan ka hor inta uusan hawada ka bixin."

Afhayeen u hadlay Facebook ayaa sheegay in mamnuucitaankan uu qabanayo dhammaan raadadka ay dadkaasi ku leeyihiin Facebook iyo Instagram.

Shirkadda ayaa sheegtay in ay tiri doonto, ciwaannada shaqsiga iyo kooxaha ee loo qaabeeyay in lagu matalo, isla markaasna aan la ogolaan doonin in dadka kale ee isticmaala ay faafiyaan xafladaha iyo kulamada ay qabsanayaan dadka shirkaddu mamnuucday.