Xagee laga arkay bisha barakaysan ee Ramadaan?

Lahaanshaha sawirka Al carabiya Image caption ,

TV-ga Al Carabiya ee Sacuudiga ayaa sheegay in xarunta falagga ee Sacuudiga ay ku dhawaaqday warka ku saabsan in bishii Ramadaan ee barakaysnayd la arkay galabta oo Axad ah, sidaas darteedna Maxkamadda sare laga sugayo go'aanka rasmiga ah ee ee sugnaanta in la arkay bishii.

Haddii ay sugnaatana waxa ay barrito oo Isniin ah noqonaysaa maalintii ugu horraysay ee bisha Barakaysan ee Ramadan.

Wakaalada la socodka falagga ee Sacuudiga ayaa sheegtay in "la laga arkay bilashada bisha barakaysan ee Ramadaan meesha lagu magacaabo bixawdata Sudayr, go'aan rasmi ahna laga sugayo maxkamadda sare".

Dhanka kale hay'adda Daarul Iftaa' ee dalka Masar ayaa wadda baadhitaan ku aaddan bilashada bisha barakaysan ee Ramadan, waxayna shegeen in arrintaas ay go'aan kasoo saari doonaan saacadaha soo socda.

Dhanka kale dalalka Bahrain, Imaaraadka, Sudan, Jordan, Morocco, Tunisia, Algeria iyo Mauritania ayaa iyaguna sheegay in ay wali dhowrayaan dhalashadii bisha.

Madaxa hay'adda u xilsaaran la socodka bilashada bisha Ramadan ee wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha Islaamka ee Qatar, Thaqiil Shamri ayaa shir jaraaid ku sheegay in shalay oo Sabti ahayd la waayey bisha, sidaas darteedna barrito oo Isniin ah ay tahay maalinta ugu horraysa ee bisha Ramadaan.

Kuwait iyo Ciraaq ayaa sidaas oo kale ku dhawaaqay in maalinta Isniinta ah ay tahay maalinta koowaad ee bisha Barakaysan ee Ramadan.

Wakaaladda wararka Turkig ee Anadolu ayaa iyaduna kusoo warrantay in maalinta barri ah ay Turkiga u tahay soon qaad marka la eego xisaabaadka falakiga ah.

Bisha Ramadan ayaa ah bisha ugu muhiimsan tirsiga bilaha sanadka ee Muslimiinta caalamka oo dhan oo tiro ahaan gaaraya 1.6 bilyan, kuwaas oo soomi doona laga billaabo marka waagu baryo ilaa marka qorraxdu dhacdo, si ay ilaahay ugu dhawaadaan.

Wax cunista, cabidda, iyo galmada ayaa sidoo kale mamnuuc ah inta lagu gudo jiro saacadaha soonka.

Maadaama calendar-ka Islaamku uu yahay midka dayaxa, bisha Ramadan sanad kasta waxay gadaal usoo durugtaa qiyaastii 11 maalmood.

Taas macnaheeduna waa in Muslimiinta kunool bariga dhexe ay saacadaha soonku usoo yaraan doonaan sanadba sanadka uu ka dambeeyo.

Tusaale ahaan dalka Isutagga Imaaraadka Carabda, dadku waxay sanadkaan soomi doonaan 15 saacadood. Marka la gaaro sanadka 2030, saacadaha soonku waxay kusoo aruuri doonaan 10 saacadood.